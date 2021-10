Bayreuth – Hinweis auf Kreativworkshop am Donnerstag, 28. Oktober

BAYREUTH (BY) – Die Stadtbibliothek Bayreuth bietet am Donnerstag, 28. Oktober, von 15 bis 17 Uhr, einen Kreativworkshop unter dem Motto „Nimm dir Mal-Zeit für dich!“ in der Black Box des RW21 an.

Im Mittelpunkt steht dabei der Spaß am Ausprobieren der Acrylmalerei auf kleinen Leinwänden und die Bereicherung im gemeinsamen Austausch zu den entstandenen Werken. Auf Wunsch der Gruppe kann der Kreativteil mit einer kurzen Coaching-Sequenz zu einem von der Gruppe gewählten Thema kombiniert werden.

Begleitet und unterstützt werden die Teilnehmer/innen dabei von der Künstlerin, Trainerin und Bauingenieurin Iris Hetz. Farben, Pinsel und Stifte erhalten die Teilnehmer/innen kostenfrei im Kurs, kleine Leinwände bis maximal 50 x 70 cm können gerne mitgebracht oder vor Ort gekauft werden.

Um verbindliche Anmeldung bis Dienstag, 26. Oktober, per E-Mail an stadtbibliothek@stadt.bayreuth.de oder telefonisch unter 0921 507038-30 wird gebeten.

Stadt Bayreuth