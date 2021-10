Trier – Freiwilligenprojekt vertieft Zusammenarbeit mit Pula

Trier – (pe) Die Stadt Trier erhielt kürzlich ihre Akkreditierung als projektleitende Organisation beim Europäischen Solidaritätskorps (ESK).

Das ist ein EU-Programm, das freiwilliges Engagement sowie den Bürgerschaftssinn fördert. Zielgruppe sind junge Europäerinnen und Europäer, denen ein Aufenthalt in einem anderen Land mit einem mehrmonatigen Freiwilligeneinsatz ermöglicht wird. Der Start ins ESK geschieht in Pula, denn diese Partnerschaft feiert 2021 ihr 50-jähriges Jubiläum. Details stellt die RaZ in der Serie über die Partnerstädte vor.

Bei der Kooperation mit Pula baut Trier auf die Erfahrung und Expertise des Vereins SUR, lokaler Kooperationspartner. Savez udruga Rojca (SUR) oder Rojc Associations Alliance ist ein Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen (NRO), angesiedelt im Gemeindezentrum Rojc in Pula. Die Organisation engagiert sich längerem im Europäischen Solidaritätskorps und in weiteren Austauschprogrammen der EU. Bislang lag der Fokus auf der Beherbergung von Freiwilligen aus anderen EU-Staaten. Nun unterstützt der Verein Trier bei der Suche einer oder eines Freiwilligen und bei der Vorbereitung des Aufenthalts.

Das Gemeindezentrum Rojc ist einzigartig in Kroatien und wird wegen seiner Größe und heterogenen Struktur oftmals als „Stadt in der Stadt“ bezeichnet. Die dortigen Organisationen sind tätig in den Bereichen Sport, Kunst und Kultur, in der Kinder- und Jugendarbeit, für psychosoziale Projekt sowie für Menschen mit Behinderungen. Um die Verwaltung kümmert sich ein Gremium aus Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Pula und des Vereins.

Die Rojc Associations Alliance ist Mitglied von Trans Europe Halles, einem EU-Netzwerk unabhängiger Kulturzentren. Zudem gibt es den hauseigenen Sender Radio Rojc. Der Verein arbeitet eng mit der Stadt Pula zusammen, aber auch mit der Region Istrien und dem kroatischen Kultur- und Medienministerium. An diese Verbindungen knüpft das Trierer Freiwilligenprojekt an, um den Austausch mit Pula zu intensivieren. Das Bewerbungs- und Auswahlverfahren läuft schon. Weitere Infos per E-Mail: michael.sohn@trier.de.

***

Presseamt Trier