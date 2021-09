Bayreuth – Termin-Hinweis: Demokratie beginnt schon im Kindergarten am Samstag, 2. Oktober

BAYREUTH – Am Samstag, 2. Oktober, feiert Bayreuth die „Lange Nacht der Demokratie“. Da Demokratie bereits im Kindergarten gelebt wird, ist es wichtig dies auch gezielt zu fördern.

Im Anschluss an das Puppentheaterstück „Kinder, Könige und die runde bunte Welt“, das ebenfalls am Samstag, 2. Oktober, von 11 bis 12 Uhr, in der Black Box des RW21 aufgeführt wird, stellt Franziska Fröhlich um 12.30 Uhr in einem kostenfreien Schnupperworkshop die Demokratiekiste vor. Darin verbergen sich elf Module und viel didaktisches Material, mit dem Eltern und pädagogische Fachkräfte das Thema Demokratie kindgerecht erarbeiten und einüben können.

Jedes Kind erhält dazu ein Lesebuch und auch Lieder zum Mitsingen sind in der Demokratiekiste enthalten. Am Ende hält jedes Kind seinen Demokratiepass in der Hand und sieht welche demokratischen Prinzipien es in diesem Projekt erlernt hat. Im Schnupperworkshop können Interessierte das pädagogische Konzept näher kennenlernen. Was steckt dahinter? Wie lässt es sich in die eigene Arbeit mit Kindern einbetten? Franziska Fröhlich wird das Projekt erklären und auf Fragen eingehen.

Denn mit Demokratiebildung kann man nicht früh genug anfangen. Verbindliche Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Bayreuth bis Sonntag, 26. September, unter Telefon 0921 / 507038540 oder www.vhs-bayreuth.de entgegen.

***

Stadt Bayreuth