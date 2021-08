Bendorf – Am 07.08.2021 gegen 00:55 Uhr befuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer die Weiser Straße (L 260) in Bendorf-Sayn aus Richtung Bendorf kommend in Fahrtrichtung Neuwied. Hierbei kam er in einer leichten Rechtskurve ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit dem dortigen Bordstein kollidierte und vom Motorrad stürzte. Das Motorrad rollte daraufhin noch ein Stück weiter und fuhr gegen einen Stromkasten. Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer derart schwere Verletzungen zu, dass er trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an. Im Einsatz befanden sich neben DRK und Notarzt, ein Abschleppunternehmen sowie die Polizeiinspektionen Bendorf und Neuwied.

Polizeidirektion Koblenz