Bier oder Flugzeug? Sparen oder genießen? Eine humorvolle Lektion fürs Leben!

Posted in

Manchmal ist es gar nicht so leicht, seine täglichen Gewohnheiten mit kalten, harten Zahlen zu konfrontieren. Doch Vorsicht: Nicht jeder Versuch, den Partner zu belehren, endet wie geplant. Ein klassisches Beispiel aus der Kategorie „gut gemeint ist nicht immer gut gemacht“ zeigt uns dieser humorvolle Dialog:

Frau: Trinkst du Bier?

Mann: Ja.

Frau: Wie viele am Tag?

Mann: 3.

Frau: Wie viel bezahlst du für ein Bier?

Mann: 4 € mit Trinkgeld.

Frau: Wie lang trinkst du schon?

Mann: So ca. 20 Jahre.

Frau: Bei 3 Bier am Tag kostet dich das 360 € im Monat oder 4320 € im Jahr. Hochgerechnet auf 20 Jahre sind das 86.400 €.

Mann: Das könnte hin kommen.

Frau: Wenn du das Geld bei der Bank angelegt hättest, könntest du dir heute mit den Zinsen ein Flugzeug kaufen! Ist dir das klar?

Mann: Trinkst du Bier?

Frau: Nein!

Mann: Wo ist dein Flugzeug???

Fazit:

Moral der Geschichte: Manchmal zahlt sich der Genuss von Bier vielleicht nicht in Flugzeugen aus, aber definitiv in Schlagfertigkeit. Prost auf den Mann, der uns gezeigt hat, dass man auch mit Humor gewinnen kann (hk)! 🍻