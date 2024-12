Die deutsche Schauspielerin Lilly Forgách ist am 8. Dezember 2024 im Alter von 58 Jahren in München verstorben. Nach Angaben ihrer Familie erlag sie den Folgen eines Hirnschlags, den sie im September erlitt. Zuvor hatte sie im März ein geplatztes Aneurysma überlebt und musste sich im September einer weiteren Operation unterziehen. Zwei Tage nach diesem Eingriff erlitt sie einen Hirnschlag und lag zwölf Wochen im Koma, bevor sie friedlich einschlief.

Lilly Forgách wurde am 8. Januar 1966 in Regensburg geboren und absolvierte von 1986 bis 1989 ihre Schauspielausbildung an der Schauspielschule Zerboni in Grünwald. Ihre Karriere begann sie an verschiedenen Münchner Bühnen, darunter das Theater in der Reithalle und das Studio Theater München. 1999 trat sie dem Ensemble des Metropoltheaters in München bei, dem sie bis 2017 angehörte. Dort überzeugte sie in Stücken wie „Das Ballhaus“, „Clockwork Orange“ und „Die Ehrmanns – Ein Liederabend aus den fünfziger Jahren“.

Auch im Film- und Fernsehbereich hinterließ Forgách ihre Spuren. Sie war in Produktionen wie „Sieben Monde“ (1998), „Midsommar Stories“ (1999) und „Einmal Toskana und zurück“ (2008) zu sehen. Im Fernsehen übernahm sie Rollen in Serien wie „Die Rosenheim-Cops“, „Sturm der Liebe“ und „SOKO München“. Besonders bekannt wurde sie durch ihre Darstellung der Gemeindesekretärin Frau Maierhofer in der ARD-Krimiserie „Watzmann ermittelt“ von 2019 bis 2023.

Forgách war seit 2007 mit dem Theaterregisseur und Intendanten Jochen Schölch verheiratet, unter dessen Regie sie häufig am Metropoltheater auftrat. Ihr neuester Film „Sievers und das Geisterhaus“ aus der Krimireihe „Nord Nord Mord“ wird am 23. Dezember im ZDF ausgestrahlt.

Mit Lilly Forgách verliert die deutsche Theater- und Fernsehwelt eine vielseitige und engagierte Künstlerin, die sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera beeindruckte. Ihr Tod hinterlässt eine Lücke in der Kulturszene, und sie wird vielen als talentierte Schauspielerin und geschätzte Kollegin in Erinnerung bleiben.

Das gesamte Redaktionsteam ist in Gedanken bei ihrer Familie und ihren Freunden (hk).

Unsere Quellen:

Bild

Wikipedia