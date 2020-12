Linz am Rhein – Illegale Schrottis unterwegs

Erstellt in

Linz am Rhein – Schrottsammler: Am Samstag den 19.12.2020 wurden der Polizeiinspektion Linz am Rhein mehrere verdächtige Fahrzeuge gemeldet, welche mittels üblichen akustischen Signalen auf sich aufmerksam machten und nach Altmetall, Schrott oder sonst.

Gegenständen Ausschau halten würden. Die Beamten der Polizei Linz konnten in drei Fällen jeweils verdächtige Fahrzeuge feststellen und kontrollieren. Entsprechende Maßnahmen wurden getroffen.

Die Polizei Linz weist darauf hin, dass es komplett untersagt ist Sperrmüll mitzunehmen und darüber hinaus ohne Genehmigung ebenfalls nicht erlaubt ist, Altmetall einzusammeln.

Polizeidirektion Neuwied/Rhein