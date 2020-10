Boppard am Rhein – Wahl des neuen Elternausschusses in der Kita Abenteuerland in Boppard-Buchholz

Boppard am Rhein – In der letzten Woche wurde der neue Elternausschuss für das neue Kindergartenjahr 2020/2021 im Rahmen einer Elternversammlung in der Kindertagesstätte Abenteuerland in Boppard-Buchholz gewählt.

Dem neu gewählten Elternausschuss gehören an:

Kristina Hahn, Udenhausen, Marcus Heinze, Buchholz, Mandy Sieber, Buchholz, Monika Simon, Buchholz, Carsten Lamb, Udenhausen, Kerstin Matzke, Buchholz, Dennis Müller, Buchholz, Eva Boor, Udenhausen, Tobias Cornelius, Buchholz, Janine Keßler, Buchholz, Claudia Hammes, Oppenhausen, Amalia Manko-Anders, Buchholz.

Zum Vorsitzenden wurde Marcus Heinze gewählt, Mandy Sieber zum Stellvertreter und Carsten Lamb zum Schriftführer, Stellvertreter Kerstin Matzke.

Die Kindertagesstätte freut sich über einen neuen aktiven Elternausschuss und auf eine gute Zusammenarbeit.

Im Rahmen der Elternversammlung informierte die Leiterin Dorothee Junker-Onckels über das neue Kita-Zukunftsgesetz für Rheinland-Pfalz, das ab 01.07.2021 in Kraft tritt und einen Rechtsanspruch auf eine siebenstündige Betreuung am Stück mit Mittagessen zusichert. Sie gab einen Ausblick auf die erweiterten Betreuungsmöglichkeiten für junge Familien und erläuterte den Eltern die Veränderungen, die auf sie zukommen werden.

Die Eltern sind nun aufgerufen, ihren Bedarf für das neuen Kitajahr 2021/2022 anzumelden.

***

Dorothee Junker-Onckels