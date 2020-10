Mainz – Eduard baut die neue Boppstraße: Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung stadtauswärts für Tiefbaurarbeiten

Mainz – (ekö) Verkehr: Die nächste Etappe bei den Bauarbeiten in der Boppstraße kündigt sich an. Die Umgestaltung und Aufwertung dieser für die Neustadt und ganz Mainz wichtigen Straße findet im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderprogramms Soziale Stadt statt.

Im Zuge der Bauarbeiten im 3. Bauabschnitt (konkret: BA 3.2.2. zwischen Frauenlobstraße und Bonifaziusplatz inklusive Einmündungsbereiche) kommt es ab dem kommenden Montag, 26. Oktober 2020 (geplant bis 3. Januar 2021), zu einer geänderten Verkehrsführung. Im genannten BA 3.3.2 im Bereich zwischen Frauenlobstraße und Bonifaziusplatz werden die Tiefbauarbeiten für den Leitungsbau und die Hausanschlüsse der Mainzer Netze GmbH durchgeführt.

Verkehrsführung:

• Stadtauswärts wird eine Einbahnstraßenregelung in der Boppstraße eingerichtet.

• Der stadteinwärts führende Verkehr wird mittels Beschilderung über den Kaiser-Wilhelm-Ring (mit U-Turn am Bahnhofsvorplatz) – Frauenlobstraße – Rhabanusstraße – Bonifaziusplatz – Boppstraße – Kaiserstraße umgeleitet.

• In Fahrtrichtung Innenstadt wird der Individualverkehr aus der Neustadt über die Josefsstraße – Nackstraße – Gartenfeldplatz – Frauenlobstraße – Gartenfeldstraße – Adam-Karrillon-Straße – Bonifaziusplatz – Boppstraße – Kaiserstraße umgeleitet.

• Der Radfahrverkehr stadtauswärts wird mittels Radfahrpiktogrammen an der Baustelle vorbeigeleitet.

• In Fahrtrichtung Innenstadt wird der Radfahrverkehr über die Josefsstraße – Nackstraße – Gartenfeldplatz – Frauenlobstraße – Gartenfeldstraße – Adam-Karrillon-Straße umgeleitet.

Herausgeber:

Stadtverwaltung Mainz

Pressestelle | Kommunikation (Hauptamt)

Marc André Glöckner, Abteilungsleiter und Pressesprecher der Landeshauptstadt Mainz

Stadthaus ‚Große Bleiche‘ (Große Bleiche 46/Löwenhofstr. 1)

55116 Mainz