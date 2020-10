Bous – Nach Beinahe-Unfall in der Saarbrücker Straße eskaliert die Situation

Ein Fahrzeugführer fährt auf einen Fahrradfahrer zu.

Bous (SL) – Am Samstag, gegen 11:40 Uhr, wurde die Polizei Saarlouis über einen Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Saarbrücker Straße in Bous zwischen einem Radfahrer und einem Fahrzeug informiert.

Wie Zeugen berichteten, soll ein älterer Mann mit seinem grauen VW Golf in den Kreisverkehr eingefahren sein und hierbei die Vorfahrt des Fahrradfahrers missachtet haben. Der Radfahrer entging wohl nur knapp einer Kollision. In der Folge kam es zu einem handfesten Streit zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern.

Die Situation heizt sich wohl so auf, dass der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug mit Saarbrücker Kreiskennzeichen prompt beschleunigte und frontal auf den Fahrradfahrer zufuhr. Dieser erkannte die Situation und stellte sich zum Schutz hinter sein Fahrrad. Diesen Vorgang wiederholte der Täter insgesamt drei Mal und steuerte sein Fahrzeug auf den Fahrradfahrer zu, wobei es jedes Mal zur Kollision kam.

Letztendlich rettete sich der Fahrradfahrer an den Fahrbahnrand, der Pkw-Fahrer überfuhr das Hinterrad des Fahrrades und flüchtete von der Örtlichkeit. Der Fahrradfahrer blieb durch den Vorfall offenbar unverletzt.

Es wurden nun die Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Saarlouis aufgenommen.

Bei Hinweisen zum Tatgeschehen bittet die Polizeiinspektion Saarlouis unter 06831-9010 um Mitteilung.

Polizeiinspektion Saarlouis