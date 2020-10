Saarwellingen – Schlägerei in Gaststätte an der Bahnhofstraße: Barhocker wird als Schlagmittel benutzt

Saarwellingen (SL) – Am Samstagabend, gegen 20:15 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Saarwellingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Hintergrund war, dass sich ein 55-jähriger Mann mit zwei anderen Gästen der Kneipe ein Wortgefecht geliefert hatte. Infolge der Diskussion ergriff der Saarwellinger plötzlich einen Barhocker und schlug diesen in Richtung seines Kontrahenten. Dieser konnte den Hocker allerdings mit den Händen abfangen und hierdurch eine Verletzung verhindern.

Der Aggressor holt daraufhin erneut zum Schlag aus, wobei auch dieser Angriff pariert werden konnte. In der Folge schlug der alkoholisierte Mann auf eine Anrichte und beschädigte diese hierdurch. Ihm wurde durch den Gaststättenbetreiber ein Hausverbot erteilt.

Auch erwartet den Mann nun eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Polizeiinspektion Saarlouis