Coaching für Adoptiv- und Pflegeeltern in Rotenburg (Wümme)

Coaching für Adoptiv- und Pflegeeltern – Adoptiv- und Pflegeeltern stellen sich mit der Aufnahme eines Kindes einer besonderen Herausforderung. Um ihrer verantwortungsvollen Aufgabe nachzukommen, werden sie vom Adoptions- und Pflegekinderdienst des Jugendamtes unterstützt. Ergänzend hierzu bietet der Landkreis weitere professionelle Unterstützung in Form eines Coachings an.

Das erste Coaching in diesem Jahr findet am Mittwoch, den 8. Januar von 18.30 bis 20.30 Uhr im Familienservicebüro in Zeven (Godenstedter Str. 59) statt. Alle interessierten Adoptiv- und Pflegeeltern sind herzlich zum Coaching eingeladen.

Professionell begleitet werden die Adoptiv- und Pflegeeltern durch Nadine Fikus. Als Supervisorin und Coach verfügt sie über mehrjährige Erfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe, in der behördlichen Tätigkeit und in der Beratung von Eltern und Familien. Als Sozialpädagogin und Kinderschutzfachkraft ist Nadine Fikus zudem geschult im Umgang mit herausfordernden Situationen und Fachfrau für Krisen und Konflikte. Sie vertritt eine ressourcen- und lösungsorientierte Arbeitshaltung.

Neben dem Coaching können bei den Terminen ebenfalls Themen in den Mittelpunkt gestellt werden, wie z.B. der Umgang mit Medien, Alltagsstress, Absprachen und Kommunikationstechniken oder Umgangskontakte und Herkunftsfamilie. Die Themen werden gemeinsam gesammelt und entwickelt.

Weitere Informationen zur Referentin finden Interessierte unter www.nadinefikus.de

Text: Christine Huchzermeier, Landkreis Rotenburg (Wümme)