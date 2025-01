Statement der CDU-Fraktion zur Bilanz der Silvesternacht 2024

Die Bilanz der Silvesternacht 2024 kommentiert der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, André Bock wie folgt:

„Der Dank der CDU-Fraktion geht an alle Polizei- und Rettungskräfte, die in der Silvesternacht für uns alle ihren Dienst versehen haben und wieder einmal Leib und Leben riskieren mussten, um Menschen zu helfen. Bedauerlicherweise ist es wieder zu Gewalt gegen unsere Einsatzkräfte gekommen. Dies ist nicht länger tragbar und muss endlich Konsequenzen haben. Strafe muss auf dem Fuss folgen. Aber unsere Einsatzkräfte müssen auch besser geschützt werden. Jetzt rächt es sich, dass Rot-Grün unseren Antrag zur Verbesserung des Schutzes von Einsatzkräften vor Gewalttaten weggestimmt und es damit versäumt hat, die Bedeutung einer umfassenden Unterstützung und Ausstattung der Einsatzkräfte in Niedersachsen hervorzuheben. Insbesondere die Einführung einer Befugnisnorm für den Einsatz von Kameratechnik – ob Dashcam oder Bodycams – liegt uns am Herzen. Dadurch lassen sich Übergriffe verhindern und die Daten können ggf. für die Ermittlung der Täter hilfreich sein.“

Text: Ralph Makolla, Pressesprecher CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag