BKA: Helen Albrecht ist neue Vizepräsidentin beim Bundeskriminalamt

Wiesbaden (ots) – Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die bisherige Leiterin der Abteilung Zentrale Verwaltung im Bundeskriminalamt (BKA), Helen Albrecht, mit der Wahrnehmung der Geschäfte als Vizepräsidentin ab Januar 2025 betraut.

Helen Albrecht ist seit 2018 für das BKA tätig und hat seitdem unter anderem den personellen Aufwuchs des Amtes begleitet, die Modernisierung der Arbeitswelt in der Behörde vorangetrieben sowie zahlreiche Liegenschaftsprojekte in Berlin, Meckenheim und Wiesbaden abgeschlossen beziehungsweise angestoßen. Die studierte Juristin kam 2018 von der Deutsche Bahn AG, wo sie verschiedenen Führungspositionen in der Personalleitung und -entwicklung innehatte.

In ihrer neuen Position ist Helen Albrecht Teil der vierköpfigen Amtsleitung des Bundeskriminalamtes, der neben BKA-Präsident Holger Münch die Vizepräsidentin Martina Link sowie Vizepräsident Jürgen Peter angehören.

Helen Albrecht tritt die Nachfolge von Vizepräsident Michael Kretschmer an, der Ende 2024 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Michael Kretschmer begann seine Karriere im BKA 1982 mit der Ausbildung zum Kriminalkommissar, stieg später in den höheren kriminalpolizeilichen Dienst auf und leitete unter anderem den Stab der Amtsleitung. 2011 übernahm er die Leitung der Abteilung „Zentrale kriminalpolizeiliche Dienste“, in der der Kriminaldauerdienst, die zentralen Fingerabdruck-, Lichtbild- und DNA-Sammlungen, die Tatortgruppe, die Zielfahndung und das Mobile Einsatzkommando gebündelt waren. 2015 war er zum Vizepräsidenten ernannt worden.

BKA-Präsident Holger Münch: „Michael Kretschmer hat das BKA über Jahre maßgeblich strategisch geprägt. Wir verdanken ihm zahlreiche Fortentwicklungen in vielen Bereichen des Amtes und der Kriminalitätsbekämpfung.

Mit Helen Albrecht begrüßen wir eine Kollegin in der Amtsleitung des BKA, die seit ihrem Eintritt die Modernisierung des BKA vorantreibt und bereits in ihrer bisherigen Funktion einen zentralen Beitrag zur zukunftsfähigen Aufstellung des BKA geleistet hat. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.“