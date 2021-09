Coburg – Wahlen: Wie funktioniert wählen? – Videos in leichter Sprache

GGSD Fachschule für Heilerziehungspflege unterstützt mit Video-Projekt Menschen mit Behinderung in der Ausübung ihres Wahlrechts.

Coburg (BY) – Bisher waren Menschen mit Behinderung und einer rechtlichen Betreuung in allen Angelegenheiten vom Wahlrecht ausgeschlossen – in diesem Jahr dürfen sie zum ersten Mal an der Bundestagswahl teilnehmen.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse HEP 21 der Fachschule für Heilerziehungspflege der GGSD in Coburg starteten deshalb zusammen mit OBO aktiv e.V., Demokratie-Leben, iTV-Coburg und dem Büro für leichte Sprache der Diakonie Seßlach am vergangenen Freitag das Projekt „Coburg wählt barrierefrei“. Die Schirmherrschaft des Projekts übernahm Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig, die Projektförderung erfolgte über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des BMFSFJ.

Ziel des Projekts ist es, Bürgerinnen und Bürgern mit Beeinträchtigung in der Ausübung ihres Wahlrechts in Stadt und Landkreis Coburg zu unterstützen. Die Fachschüler*innen der GGSD-Klasse erstellten hierzu Kurzfilme in leichter Sprache. Diese widmen sich den Themen: Wie funktioniert wählen? Die politischen Farben der Parteien – wofür stehen diese? Welche Rechte habe ich als Mensch mit Behinderung im Hinblick auf die Bundestagswahl? Wie und wo kann man in Coburg wählen?

OB Sauerteig informierte sich persönlich von dem Projekt und war beeindruckt: „Ihr Engagement für Inklusion ist sehr wichtig. Wählen ist ein Grundrecht und möglichst alle sollten es ausüben können. Bei dieser Wahl können rund 85.000 Menschen erstmals wählen. Durch Ihre Videos wird ihnen die Ausübung dieses Rechts deutlich erleichtert.“ Als Dank brachte der OB für alle Aktiven Leberkäs-Semmeln und „süße Teilchen“ mit.

Auch der stellvertretende Schulleiter und Projektkoordinator Johannes Klas war begeistert, dass so viele Menschen Interesse am Projekt gezeigt und so viel Engagement hineingesteckt haben. „Ich freue mich bereits jetzt auf das Ergebnis und bedanke mich bei allen Beteiligten, die dazu beigetragen haben, dass das Projekt „Coburg wählt barrierefrei“ erfolgreich abgelaufen ist“, so Johannes Klas am letzten Projekttag. Die Kurzfilme werden von ITV-Coburg professionell geschnitten und aufbereitet. Im Anschluss werden diese von den Fachschüler*innen an Einrichtungen der Behindertenhilfe in Stadt und Landkreis Coburg verteilt, um dort gezeigt und besprochen zu werden. Auch über die Kanäle der Stadt werden die Videos verbreitet. Die Videos können auch für zukünftige Wahlen genutzt werden.

***

Stadt Coburg