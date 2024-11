Der älteste Mann der Welt geht: John Tinniswood stirbt mit 112 Jahren

Posted in

Southport, England – John Alfred Tinniswood, der im April 2024 offiziell von Guinness World Records zum ältesten lebenden Mann der Welt erklärt wurde, ist im Alter von 112 Jahren verstorben. Der Brite starb am 25. November 2024 in einem Pflegeheim in Southport, umgeben von seiner Familie und Freunden.

Ein Leben, das die Geschichte prägte

John Tinniswood wurde am 26. August 1912 in Liverpool geboren – im selben Jahr, als die Titanic sank. Sein Leben spannte sich über ein Jahrhundert voller bedeutender Ereignisse, von den Schrecken zweier Weltkriege bis hin zu technologischen Revolutionen. Trotz einer Sehschwäche, die ihn vom Fronteinsatz abhielt, diente er im Zweiten Weltkrieg im Royal Army Pay Corps und kehrte anschließend zu einer Karriere als Buchhalter zurück. Bis zu seiner Pensionierung 1972 arbeitete er für Unternehmen wie Royal Mail, Shell und BP.

Familie und Leidenschaft

1942 heiratete er Blodwen Roberts, die große Liebe seines Lebens, die er bei einem Tanz während des Krieges kennengelernt hatte. Ihre Ehe hielt 44 Jahre, bis Blodwen 1986 verstarb. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor, sowie vier Enkel und drei Urenkel, die ihn in seinen letzten Jahren liebevoll umsorgten.

John war bekannt für seine Bescheidenheit, seine Intelligenz und seinen trockenen Humor. Er war ein leidenschaftlicher Anhänger des Liverpool FC, ein Fan traditioneller Fish-and-Chips-Abende und ein engagierter Gemeindemitglied in der Blundellsands United Reformed Church.

Das Geheimnis der Langlebigkeit von John Tinniswood

„Es war pures Glück“, sagte Tinniswood in einem Interview nach seiner Ernennung zum ältesten lebenden Mann der Welt. Er predigte Mäßigung und schätzte die kleinen Freuden des Lebens, die ihm immer ein Lächeln ins Gesicht zauberten.

Ein Erbe der Bescheidenheit

John Tinniswood hinterlässt ein beeindruckendes Vermächtnis. Seine Familie beschreibt ihn als weise, mutig und humorvoll. Er war ein Mann, der mit der Welt im Einklang lebte, dabei jedoch immer in Bescheidenheit verweilte. Seine Lebensgeschichte wird als Inspiration in Erinnerung bleiben.

Das gesamte Team des Mittelrhein Tageblatts ist in Gedanken bei der Familie und den Freunden von John Tinniswood. Möge er in Frieden ruhen (hk).