Die „Lange Nacht der Berufe“ im Neuen Rathaus Hannover

In einer Nacht den Traumjob finden: Die „Lange Nacht der Berufe“ im Neuen Rathaus Hannover – Schule – und was dann? Diese Frage beschäftigt viele Jugendliche – Antworten gibt es bei der 16. „Langen Nacht der Berufe“ am Freitag, den 12. September, von 17 bis 22 Uhr im Neuen Rathaus in Hannover.

Zum 16. Mal laden die Landeshauptstadt Hannover als Veranstalterin, in Kooperation mit der Region Hannover und die Bundesagentur für Arbeit, junge Menschen zu einem spannenden Abend voller Inspiration, Praxis und direktem Austausch mit mehr als 150 Unternehmen und Institutionen aus zehn Branchen ein. Mit dabei unter anderem Pflege und Soziales, Handwerk, Industrie, Medien, Schulen und auch die Öffentliche Verwaltung.

Besucher*innen können nicht nur spannende Informationen sammeln, sondern selbst aktiv werden und ausprobieren: zum Beispiel selbst einen Bagger oder eine Kamera bedienen, den Alltag in einem Krankenhaus oder einer Kindertagesstätte erleben, den Zusammenbau eines Windrades erforschen oder Virtual Reality ausprobieren. Darüber hinaus gibt es die Gelegenheit, Einblicke in die öffentliche Verwaltung zu gewinnen – mit spannenden Aufgaben zum Beispiel beim Zoll oder bei der Polizei.

Für Oberbürgermeister Belit Onay ist die „Lange Nacht der Berufe“ eine wichtige Gelegenheit Jugendlichen Mut zu machen: „Unsere Arbeitswelt verändert sich rasant: Digitalisierung, Klimaschutz und der Fachkräftemangel prägen die Berufsbilder von morgen. Für Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, bedeutet das aber vor allem eins: Eure Chancen stehen sehr gut. Die Unternehmen warten auf Euch – mit offenen Türen und spannenden Herausforderungen. Hannover ist dafür genau der richtige Ort: eine Stadt, die wirtschaftlich stark ist und zugleich für Vielfalt, Offenheit und Toleranz steht.“

Egal ob Ausbildung oder Studium – ein direkter Austausch mit Expert*innen, Auszubildenden und Student*innen bietet erste Einblicke in die verschiedenen Berufe und direkte Kontakte.

