Lichternacht 2025 findet im Gesundheitspark Speckenbüttel statt

Lichternacht 2025 findet im Gesundheitspark Speckenbüttel statt – Nach zwei Jahren wird der Gesundheitspark Speckenbüttel am Donnerstag und Freitag, 25. und 26. September 2025, wieder zu einem Ort der Lichtkunst. Zur „Lichternacht 2025“ präsentieren sich an zwei Abenden jeweils von 19.00 bis 22.00 Uhr mehrere Künstlerinnen und Künstler sowie Einzelpersonen, Vereine und Gruppen mit Lichtinstallationen und Lichtobjekten rund um den Bootsteich.

Am Donnerstag, dem 25. September 2025, zeigen sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit stimmungsvollen Installationen ihr Können. So ist die dänische Künstlerin Catharina Lindeskov Nielsen mit ihrer spektakulären Arbeit „1.6 million square kilometers“ vertreten: Ein Buckelwal-Jungtier in Originalgröße schwebt im Raum. Sein Körper besteht nicht aus Fleisch und Knochen, sondern aus recyceltem Plastik. Im Inneren glimmen LED-Lichter. Sie brechen sich an den transparenten Flächen, werfen Schatten und lassen den Wal wie aus Licht und Wasser geformt wirken.

Eva Blomeyer aka Lichtloch aus Hamburg zeigt ihre Landschaft „Spiegelkosmos“ – ein schillerndes Geflecht aus 620 verspiegelten Stangen, das in Drehung funkelnde Reflexionen und räumliche Tiefe erzeugt.

Bärbel Voigt aus Radebeul ist mit ihrem poetischen Laternenparcours „Lichtblicke“ vertreten, auf dem sich der Betrachter auf eine Reise um die Welt begeben kann.

Außerdem wird das Duo „ARTFREAKS“ eine Großfläche bespielen. Der Bremerhavener Lokalmatador Robert Worden ist mit einer extra für das Event konzipierten Arbeit beteiligt, und auch der Bottroper Künstler Guido Hofmann ist mit seiner Objektinstallation „Tischtennisball“ dabei. Sie wechselt zwischen lebhaften, bunten Farben und ruhigen, sanften Tönen und schafft eine faszinierende Verbindung zwischen Natur und Abstraktion.

Zum „Lichterspektakel“ am Freitag, dem 26. September 2025, gesellen sich parallel zur Lichtkunstausstellung diverse Performance-Acts hinzu. Es gibt eine Feuershow mit Asura von „aem fireflow“ und Auftritte von „Stelzen-Art“ im Rosengarten neben dem Marschenhaus.

Weiterhin werden mehrere Lichtkunstarbeiten aus Schulen im Park präsentiert, im wiedererwachten Naturdenkmal Weidenschloss wird während des Abends musiziert.

Ein nachhaltiges gastronomisches Angebot rundet die beiden Abende der „Lichternacht 2025“ ab.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Im Gesundheitspark stehen keine Parkplätze zur Verfügung, daher wird geraten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad zu kommen.

Veranstalter der Lichternacht sind das Kulturamt sowie das Gartenbauamt Bremerhaven.

Gefördert wird die Veranstaltung von der Stiftung Sparda-Bank Hannover und der Dieckell Stiftung.

***
Text: Magistrat der Stadt Bremerhaven

