Dresden (SN) – Corona-Aktuell: Am Donnerstag, 19. August 2021, läuft im Prohliszentrum am Jacob-Winter-Platz eine Impfaktion des Dresdner Gesundheitsamtes in Zusammenarbeit mit dem mobilen Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes.

Von 10 Uhr bis 17 Uhr können sich alle Erwachsenen ohne vorherige Anmeldung kostenlos impfen lassen. Für die ersten 50 Impflinge sponsert das Prohliszentrum sogar Gutscheine im Wert von jeweils zehn Euro für den Einkauf vor Ort. Verimpft wird der Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem eine einmalige Spritze ausreicht. Personen ab 60 Jahren können diesen Impfstoff nutzen. Genauso wird der Impfstoff von BioNTech angeboten.

In diesem Fall ist ein zweiter Termin notwendig. Dieser ist ebenfalls schon bekannt: Donnerstag, 9. September 2021, wieder von 10 Uhr bis 17 Uhr im Prohliszentrum. Mitzubringen sind Krankenversicherungs-Chipkarte, Personalausweis oder Pass sowie, falls vorhanden, der Impfausweis. Den Aufklärungs- und Anamnesebogen gibt es vor Ort.

Dr. Frank Bauer, Leiter des städtischen Gesundheitsamtes: „Um uns vor Corona und einer erneuten Welle besser zu schützen, ist es wichtig, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen. Die Aktion im Prohliszentrum ist ein Teil unserer Angebote im Sommer vor Ort. Sie sollen für die Menschen leicht zugänglich sein, damit sie für die Impfung keinen großen organisatorischen Aufwand auf sich nehmen müssen.“

Die Corona-Impfung schützt zuverlässig vor einem schweren oder auch tödlichen Verlauf der Erkrankung. Sie wird in den Oberarm gespritzt und enthält keinerlei tierischen Produkte. Nach der Impfung ist es notwendig, noch 15 Minuten zu warten, da es sein kann, dass der Körper auf die Impfung reagiert. Dafür sind Sitzmöglichkeiten eingerichtet.

Die Stadtverwaltung hat eine Vielzahl von Impfaktionen an unterschiedlichen Orten geplant. Informationen gibt es dazu auf der Internetseite www.dresden.de/corona.

