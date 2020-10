Dresden – Corona-Update 09.10.2020: Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen ab sofort untersagt

Erstellt in

Verbot gilt nach derzeitigem Stand mindestens bis zum Ablauf Freitag, 16. Oktober 2020.

Dresden (SN) – Alle Groß- und Sportveranstaltungen in Dresden mit einer Besucherzahl von mehr als 1.000 Personen – darunter auch Veranstaltungen und Einrichtungen mit genehmigten Hygienekonzepten wie Bäderbetriebe, Sportwettkämpfe mit Publikum, Volksfeste, Jahrmärkte, Messen und Konferenzen sowie Theater-, Kino- und Konzertveranstaltungen – sind ab sofort ohne weitere behördliche Entscheidung untersagt. Das schreibt die Sächsische Corona-Schutzverordnung vor (§ 5 Absatz 3 und § 4 Absatz 4).

Das Verbot tritt automatisch ein und gilt solange, bis die Anzahl der Coronavirus-Neuinfektionen die Schwelle von 20 pro 100.000 Einwohner während mehr als sieben Tagen unterschritten hat. Das Verbot gilt nach derzeitigem Stand mindestens bis zum Ablauf des 16. Oktober 2020. Genehmigte Veranstaltungen, die die Besucherzahl auf bis zu 1.000 Personen beschränken, dürfen stattfinden.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert mahnt: „Wir alle haben mit steigenden Corona-Infektionen im Herbst gerechnet. Nun sind sie da und wir alle haben es in der Hand: Halten wir Abstand zueinander, verzichten wir auf unnötige Kontakte, achten wir besonders auf Hygiene und tragen wir Mund-Nasen-Bedeckungen überall dort, wo wir uns nicht anders schützen können.“

Gesundheitsbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann ergänzt: „Es entscheidet sich nicht anhand der Größe einer Gemeinde allein, sondern an jedem einzelnen, ob wir gut durch die nächste Zeit kommen“. Sogenannte Hotspots sind in Dresden bislang nicht aufgetreten. Das Gesundheitsamt ermittelt unverändert die Kontaktpersonen, um die Infektionsketten nachzuvollziehen und Maßnahmen zu deren Unterbrechung, insbesondere Quarantäne für Infizierte und Kontaktpersonen, anzuordnen. Momentan sind zusätzlich zu dem Verbot von Groß- und Sportveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern keine ergänzenden Beschränkungen für die Allgemeinheit durch die Landeshauptstadt Dresden vorgesehen. Die Ausbreitung des Coronavirus wird kontinuierlich überwacht und die Lage bewertet. Die Daten werden tagesaktuell in einem Dashboard auf www.dresden.de/corona veröffentlicht.

Weitere Informationen unter www.coronavirus.sachsen.de

