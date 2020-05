Eisenach – Erinnerung: Abstandsregeln gelten auch in Schulbussen

Erstellt in

Eisenach (TH) – Aus aktuellem Anlass erinnert die Stadtverwaltung noch einmal an das Einhalten der Abstandsregeln zum Schutz der Gesundheit anderer und der eigenen Gesundheit.

Dies ist auch in den Schulbussen wichtig – den Bussen des Verkehrsunternehmens Wartburgmobil, in denen seit Montag, 4. Mai, insbesondere die Abschlussklassen der Regel- und Gemeinschaftsschule (seit 27. April die Abschlussklassen der Gymnasien) wieder zur Schule fahren.

Leider werden in den Schulbussen die notwendigen Abstände nicht eingehalten – auch dann nicht, wenn zum Beispiel nur vier Schüler im Bus sind und viel Platz vorhanden ist. „Um die Gesundheit Ihrer Kinder so gut wie möglich zu schützen, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen“, richtet Oberbürgermeisterin Katja Wolf das Wort an die Eltern.

„Ich bitte alle Eltern, ihre Kinder daran zu erinnern, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern wichtig ist, auch auf dem Weg zur Schule“, sagt Katja Wolf. Außerdem ist in den Bussen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Entsprechende Aufkleber an den Bustüren erinnern daran.

Das Verkehrsunternehmen Wartburgmobil setzt im Stadtbusverkehr aktuell 18 Fahrzeuge ein, davon vier Gelenkbusse. Es stehen also deutlich mehr als 600 Sitzplätze zur Verfügung – unter Einhaltung des Mindestabstand sind es immer noch 300 Sitzplätze.

Seit dem 4. Mai besuchen in der Wartburgstadt insgesamt 305 Schülerinnen und Schule wieder den Unterricht.

