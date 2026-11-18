POL-VDKO: Unfall A48 Koblenz – Auffahrunfall mit eingeklemmten, schwerstverletzten Personen nach schwerem Verkehrsunfall – Am 17.11.2026 gegen 22:05 Uhr kam es auf der Autobahn 48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach in Höhe des Parkplatz Erdkaul zu einem Folgeschweren Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem PKW. Die Kollision fand zwischen dem Heck des Sattelzuges und der Front des PKW statt.
Aktuell läuft die Verkehrsunfallaufnahme. Die Autobahn 48 ist in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach aktuell voll gesperrt.
UPDATE 18.11.2026 der Polizeiautobahnstation Montabaur zum Unfall A48 Koblenz
Am 17.11.2026 gegen 22:05 Uhr kam es auf der Autobahn 48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach in Höhe des Parkplatz Erdkaul, auf dem dortigen Beschleunigungsstreifen zu einem folgeschweren Auffahrunfall zwischen einem Sattelzug und einem PKW.
Aus ungeklärter Ursache fuhr ein aus der Verbandsgemeinde Maifeld stammender Mann im Rentenalter dem auf dem Beschleunigungsstreifen stehenden Sattelzug auf. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin wurden hierbei schwerstverletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Die Personen mussten durch die hinzugerufene Feuerwehr befreit werden.
Die Autobahn 48 war in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach bis 02 Uhr aufgrund der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme gesperrt.
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Text: Verkehrsdirektion Koblenz