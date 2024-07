FW Rheingau-Taunus: Fund einer Weltkriegsbombe in Aulhausen – Evakuierung am Donnerstag erforderlich

Weltkriegsbombe in Aulhausen Rüdesheim am Rhein (ots) – In der Nähe von Aulhausen, einem Stadtteil von Rüdesheim am Rhein, wurde heute, Mittwoch der 24. Juli 2024, eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden. Der Kampfmittelräumdienst hat den Bombenfund gesichtet und entschieden, dass der Blindgänger am Donnerstag, 25. Juli 2024, gesprengt werden muss, da er nicht sicher entschärft werden kann.

Für die Sprengung wird eine Evakuierung notwendig sein. Der Evakuierungsradius beträgt 1000 Meter um den Fundort. Dies wurde vom Kampfmittelräumdienst festgelegt. Betroffen sind rund 650 Personen des Rüdesheimer Stadtteils Aulhausen

Ab 8 Uhr ist der Evakuierungsbereich gesperrt. Wer kann, sollte bis dahin den Bereich verlassen haben. Die Polizei wird alle betroffenen Gebäude abgehen und räumen. Wer seine Wohnung nicht selbstständig verlassen kann, soll sich am Bürgertelefon unter 06124 – 510 510 melden.

Während der gesamten Evakuierung ist eine Betreuungsstelle im Haus der Vereine, Rheinallee 3, Assmannshausen eingerichtet. Dort können sich alle einfinden, die keinen anderen Aufenthaltsort währenddessen haben.

Auch der Bereich rund um das Niederwalddenkmal ist gesperrt. Die Seilbahnen Rüdesheim nehmen erst nach der erfolgreichen Sprengung den Betrieb auf. Sowohl das Niederwalddenkmal, als auch der Niederwald können in diesem Zeitraum nicht besichtigt werden.

Die Sprengung erfolgt dann voraussichtlich um 14 Uhr. Nach der Sprengung ist eine Kontrolle durch den Kampfmittelräumdienst erforderlich, erst dann kann der Gefahrenbereich wieder freigegeben werden.

Das Bürgertelefon des Rheingau-Taunus-Kreises ist am Mittwoch bis 22 Uhr und ab Donnerstag, 25.07.2024 um 7 Uhr geschaltet. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger mit Fragen und Anliegen hinwenden, auch Menschen, die aufgrund ihres hohen Alters oder aufgrund von körperlichen Beeinträchtigungen Hilfe beim Transport zur Evakuierung oder einen Liegendtransport benötigen. Für die Bevölkerung wurden eine Sonderseite unter www.rheingau-taunus.de/bombenfund sowie das Bürgertelefon unter 06124-510 510 eingerichtet.

Bild & Text: Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis