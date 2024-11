Gasspeicher in Europa leeren sich schneller als erwartet: Drohen nun wieder Energieengpässe?

Posted in

Drohen nun wieder Energieengpässe? Die europäischen Gasspeicher leeren sich im Herbst 2024 schneller als prognostiziert. Mit dem Einsetzen kälterer Temperaturen greift Europa in diesem Jahr schneller als erwartet auf seine Gasspeicher zurück.

Trotz dieser Entwicklung bleiben die Speicherstände auf hohem Niveau. Am 2. November 2024 waren die Gasspeicher der EU-Mitgliedstaaten zu knapp 95,2 Prozent gefüllt (Statista). In Deutschland lag der Füllstand am 16. November 2024 bei 95,44 Prozent.

Die Initiative Energien Speichern e.V. (INES) hatte bereits im Juli 2024 darauf hingewiesen, dass die Gasspeicher vor dem Winter 2024/2025 unabhängig vom Temperaturniveau vollständig befüllt werden können. Allerdings könnten extrem kalte Temperaturen im Winter zu einer vollständigen Entleerung der Speicher bis Anfang Februar 2025 führen (Energien Speichern).

Gesetzliche Mindestfüllstände: Strenge Vorgaben für eine sichere Gasversorgung

Die gesetzlichen Vorgaben für die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland sind im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) festgelegt. Gemäß § 35b EnWG gelten folgende Mindestfüllstände:

75 % bis zum 1. September

85 % bis zum 1. Oktober

95 % bis zum 1. November

40 % bis zum 1. Februar

Diese Regelungen wurden eingeführt, um die Versorgungssicherheit während der Heizperiode zu gewährleisten (Bundesregierung).

Auf europäischer Ebene schreibt die EU-Verordnung 2022/1032 vor, dass die Gasspeicher in den Mitgliedstaaten bis zum 1. November zu mindestens 80 % gefüllt sein müssen. Ab 2023 erhöht sich diese Vorgabe auf 90 % (Europäische Vertretung Deutschland).

Die Einhaltung dieser Füllstandsvorgaben wird von den zuständigen Behörden überwacht, und bei Nichteinhaltung können entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Die aktuelle Entwicklung unterstreicht die Bedeutung einer diversifizierten Energieversorgung und effizienter Energiesparmaßnahmen. Die europäischen Länder sind bestrebt, ihre Energiequellen weiter zu diversifizieren und den Gasverbrauch zu optimieren, um möglichen Engpässen vorzubeugen (hk).