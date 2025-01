Gedenkfeier in Aschaffenburg für die Opfer der Gewalttat im Park Schöntal

Posted in

Gedenkfeier in Aschaffenburg nach der Messerattacke im Schöntal-Park – Die Trauer in unserer Stadt ist groß, die Anteilnahme überwältigend. Am Sonntag wollen wir gemeinsam der Opfer gedenken und ein Zeichen des Respekts und Zusammenhalts setzen.

Die Gedenkfeier mit ökumenischem Gottesdienst für die Opfer der Gewalttat im Schöntal am Sonntag, 26. Januar, um 10.30 Uhr in der Stiftskirche Aschaffenburg wird für alle Interessierten mit einer großen Leinwand auf den Stiftsplatz übertragen, Gleichzeitig wird die Feier auf dem YouTube-Kanal der Stadt Aschaffenburg zu sehen sein. Die Stiftskirche ist für geladene Gäste reserviert.

Die Stadt bittet um Beachtung, dass aus Sicherheitsgründen die Dalbergstraße, die Schlossgasse und das Parkhaus Theaterplatz am Sonntag von 7 bis 13 Uhr voll gesperrt sein werden. Die öffentlichen Parkplätze im Straßenraum stehen nicht zur Verfügung. Anwohner der Dalbergstraße und Dauerparker des Parkhauses können über die untere Dalbergstraße Richtung Willigisbrücke ausfahren.

Text: Stadt Aschaffenburg