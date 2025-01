Nach Messerattacke in Aschaffenburg: BR überträgt Gedenkfeier in Aschaffenburg live am Sonntag, 26. Januar 2025, 10.30 Uhr

Posted in

BR überträgt Gedenkfeier in Aschaffenburg live – Programminformation: Nach Messerattacke in Aschaffenburg:

24.01.2025

BR Fernsehen / BR24 live

Sonntag, 26. Januar 2025, 10.30 Uhr

Gedenkfeier in Aschaffenburg

Live aus der Stiftsbasilika

ARD Mediathek: nach der Ausstrahlung verfügbar

Nach Messerattacke in Aschaffenburg: Gedenkfeier live im BR-Programm.

Mit einer Gedenkfeier erinnern die Stadt Aschaffenburg und die Kirchen am Sonntag an die Opfer der Gewalttat vom Mittwoch. Zur Feier in der Aschaffenburger Stiftsbasilika (St. Peter und Alexander) werden unter anderen Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erwartet. Den ökumenischen Wortgottesdienst werden der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp und der katholische Bischof von Würzburg Franz Jung leiten.

Das BR Fernsehen und BR24.de übertragen die Gedenkfeier am Sonntag live ab 10.30 Uhr.

***

Text: Bayerischer Rundfunk