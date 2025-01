Wildpark Alte Fasanerie: Europäischer Wolf Gunther gestorben

Posted in

Europäischer Wolf Gunther gestorben – Schweren Herzens müssen wir den Verlust unseres Europäischen Wolfes Gunther bekanntgeben, der am Dienstagmorgen völlig unerwartet starb. Gunther kam 2015 mit seinen Brüdern Richard und Tristan aus dem Wildpark Schloss Tambach als junges Wölfchen zu uns in den Park. Von Anfang an war er ein besonderer Teil unserer Tiergemeinschaft.

Im Laufe der Jahre entwickelte Gunther eine einzigartige Wolfspersönlichkeit. Nach dem Tod seines Bruders Tristan war es ihm leider nicht mehr möglich, mit anderen Wölfen friedlich zu interagieren. Von da an lebte er lieber allein in seinem Gehege. Trotz seiner Einsamkeit fand Gunther seinen Frieden und streifte als „lonely wolf“ durch sein großes Gehege. Er war ein Eremit, der die Stille und Einsamkeit genoss – eine eher untypische Eigenschaft für einen Wolf, der normalerweise im Rudel lebt.

Gunther wird uns fehlen. Sein eigenbrötlerisches Wesen und seine eigenwillige Art haben nicht nur unsere Herzen, sondern auch die vieler Besucher berührt.

Wir werden die Erinnerung an ihn lebendig halten.

***

Bild: © N. Kappenstein

Text: HessenForst, Forstamt Hanau-Wolfgang, Wildpark „Alte Fasanerie“