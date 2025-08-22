Getöteter Polizist bei Raubüberfall auf Aral-Tankstelle an der Karolinger-Brücke in Völklingen/Saar – Am 21. August 2025, gegen 18:01 Uhr, kam es an der Aral-Tankstelle an der Karolinger-Brücke in Völklingen/Saar zu einem bewaffneten Raubüberfall. Ein männlicher Täter bedrohte die Tankstelle mit einem Messer und flüchtete anschließend zu Fuß.
Zwei Polizeivollzugsbeamte (PVB) verfolgten den Täter. Im Zuge der Verfolgung kam es zu einem Gerangel, bei dem der Täter einem PVB die Dienstwaffe entreißen konnte und mehrfach auf den Beamten schoss. Der getroffene Polizeibeamte ist wenig später in der Uniklinik Homburg seinen schweren Verletzungen erlegen.
Der Täter wurde während des Schusswechsels ebenfalls getroffen, erlitt jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen und konnte anschließend festgenommen werden. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.
Die Tatörtlichkeiten sind gesichert, die Ermittlungen dauern an.
Innenminister Reinhold Jost:
„Als Innenminister und Dienstherr der saarländischen Polizei trauere ich um unseren jungen Kollegen, der in Völklingen im Einsatz für unsere Sicherheit sein Leben verloren hat. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen Kolleginnen und Kollegen. Wir werden die Angehörigen und die Polizeifamilie in dieser schweren Zeit bestmöglich unterstützen. Zugleich werden wir den Einsatzablauf sorgfältig aufarbeiten.“
Ministerpräsidentin Anke Rehlinger:
Ich trauere mit der Familie des Beamten, der in Völklingen im Einsatz für unsere Sicherheit tödlich verletzt wurde. Ein junger Polizist ist aus dem Leben und aus seiner Familie gerissen worden. Wohl niemand kann sich das Leid der Angehörigen vorstellen. Ich bin, wie wohl das ganze Saarland, in Gedanken bei der Familie und bei den Kolleginnen und Kollegen der Polizei, die für uns alle jeden Tag einstehen.
Text: Ministerium für Inneres, Bauen und Sport