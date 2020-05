Hannover – Hinweis: Sanierung von Wegen im Seelhorster Forst ab kommenden Montag

Erstellt in

Hannover (NI) – Das Forstrevier Süd des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün saniert ab Montag einige Wege im Seelhorster Forst. Dabei werden die sogenannten wassergebundenen Mineralgemischdecken erneuert.

In den kommenden zwei bis drei Wochen werden deshalb einzelne Wegeabschnitte und der Parkplatz am Dreibirkenweg voll gesperrt. Betroffen ist auch die ausgewiesene Laufstrecke in der Seelhorst.

Die gesperrten Wegeabschnitte werden zum Ende des Arbeitstages nach Möglichkeit jeweils wieder freigegeben. Mit erhöhtem Baustellenverkehr im Wald ist zu rechnen.

***

Die Pressemitteilung im Original finden Sie unter: www.presseservice-hannover.de