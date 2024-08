Historische Ereignisse am 02. August

Heute, am 2. August 2024, blicken wir auf eine Reihe bedeutender historischer Ereignisse zurück, die an diesem Tag stattfanden und die Welt nachhaltig beeinflussten.

47 v. Chr.: Caesars Triumph bei Zela

Am 2. August 47 v. Chr. besiegte der römische Diktator Julius Caesar in der Schlacht bei Zela Pharnakes II., den König von Pontus. Dieser Sieg ging mit dem berühmten Ausspruch „Veni, vidi, vici“ in die Geschichte ein, was auf Deutsch „Ich kam, ich sah, ich siegte“ bedeutet. Dieser kurze, prägnante Satz verdeutlicht Caesars militärische Überlegenheit und die Geschwindigkeit seines Erfolgs.

1769: Entdeckung des Los Angeles River

Am 2. August 1769 entdeckten spanische Expeditionsteilnehmer den Fluss, den sie El Rio de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de Porciúncula nannten. An diesem Flussufer sollte später die Stadt Los Angeles gegründet werden, die heute eine der größten und bedeutendsten Städte der USA ist.

1802: Napoleon Bonaparte wird Konsul auf Lebenszeit

In einer Volksabstimmung am 2. August 1802 ließ sich Napoleon Bonaparte zum Konsul auf Lebenszeit bestimmen. Von den über drei Millionen abstimmenden Franzosen stimmten nur 1600 mit „Nein“, was Napoleons immense Popularität und den Wunsch der Franzosen nach stabiler Führung in dieser Zeit widerspiegelte.

1858: Gründung der Kolonie British Columbia

Am 2. August 1858 proklamierte das britische Kolonialministerium die Kolonie British Columbia. Diese Proklamation legte den Grundstein für die Entwicklung der Region, die später Teil des heutigen Kanada wurde.

1869: Erste Nierenoperation der Welt

Der Chirurg Gustav Simon führte am 2. August 1869 in Heidelberg die weltweit erste Nierenoperation an der Patientin Margaretha Kleb durch. Dieser medizinische Durchbruch markierte einen bedeutenden Fortschritt in der Chirurgie und legte den Grundstein für moderne Nierenoperationen.

1870: Eröffnung der Tower Subway in London

Am 2. August 1870 wurde in London die Tower Subway eröffnet, die erste Untergrundbahn der Welt, die in einer tief liegenden Röhre erbaut wurde. Diese technische Innovation ebnete den Weg für das moderne U-Bahn-System.

1918: Eröffnung der Wernadskyj-Nationalbibliothek der Ukraine

Am 2. August 1918 wurde in Kiew die Wernadskyj-Nationalbibliothek der Ukraine eröffnet. Diese Bibliothek ist heute eine der größten und wichtigsten wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes.

1923: Calvin Coolidge wird Präsident der USA

Nach dem Tod von Warren G. Harding wurde am 2. August 1923 Calvin Coolidge als 30. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Coolidge führte das Land durch eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs in den „Roaring Twenties“.

1925: Eröffnung des ersten Hotels von Conrad Hilton

Conrad Hilton eröffnete am 2. August 1925 sein erstes neu erbautes Hotel im texanischen Dallas, das Dallas Hilton. Dies markierte den Beginn einer der erfolgreichsten Hotelketten der Welt.

1939: Einstein-Szilárd-Brief an Roosevelt

Am 2. August 1939 unterzeichnete Albert Einstein einen von Leó Szilárd verfassten Brief an US-Präsident Franklin D. Roosevelt. In diesem Brief wurde vor der Gefahr durch das nationalsozialistische Deutsche Reich gewarnt und die Entwicklung von Kernwaffen angeregt, was schließlich zum Manhattan-Projekt führte.

1945: Unterzeichnung des Potsdamer Abkommens

Am 2. August 1945 wurde als Ergebnis der Potsdamer Konferenz das Potsdamer Abkommen unterzeichnet. Es beinhaltete Maßnahmen zur Entnazifizierung, Demilitarisierung, Demokratisierung, Demontage und Dezentralisierung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg.

1951: Indienststellung der Wilhelm Pieck

Die Schonerbrigg Wilhelm Pieck, das einzige Segelschulschiff der DDR, wurde am 2. August 1951 in Dienst gestellt. Dieses Schiff diente der maritimen Ausbildung und trug zur Seefahrtskompetenz der DDR bei.

2004: Gründung der Partei Die PARTEI

Am 2. August 2004 gründeten Redakteure des Satire-Magazins Titanic die Partei Die PARTEI. Diese Partei ist bekannt für ihre satirischen und humorvollen Ansätze in der politischen Landschaft Deutschlands.

2007: Russische U-Boote erreichen den Nordpol

Am 2. August 2007 erreichten die russischen Forschungs-U-Boote Mir 1 und Mir 2 den Meeresboden unterhalb des Nordpols und rammten die russische Fahne in den Grund. Dieses symbolträchtige Ereignis verdeutlichte Russlands Anspruch auf arktische Gebiete.

Diese historischen Ereignisse zeigen die Vielfalt und die Bedeutung des 2. August im Laufe der Geschichte. Sie erinnern uns daran, wie entscheidend bestimmte Momente und Entscheidungen für den Verlauf der Menschheitsgeschichte sein können.