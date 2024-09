Historische Ereignisse am 03. September

Am heutigen 3. September 2024 blicken wir auf zahlreiche bedeutende Ereignisse der Weltgeschichte zurück, die an diesem Tag stattfanden. Von der Gründung der ältesten Republik über politische und militärische Wendepunkte bis hin zu kulturellen und technologischen Meilensteinen – der 3. September hat Geschichte geschrieben. Unter anderem wurde an diesem Tag 1999 die beliebte Quizsendung „Wer wird Millionär?“ in Deutschland zum ersten Mal ausgestrahlt, die das deutsche Fernsehpublikum bis heute begeistert.

301: Der Heilige Marinus gründet San Marino

Der Heilige Marinus, ein Steinmetz aus Dalmatien, gründete im Jahr 301 die Republik San Marino. Der kleine Zwergstaat, eingebettet in den Apenninen, gilt als die älteste noch existierende Republik der Welt. Trotz seiner geringen Größe hat San Marino seine Unabhängigkeit über die Jahrhunderte hinweg bewahrt und steht heute als Symbol für Freiheit und Souveränität.

1189: Richard Löwenherz wird zum König von England gekrönt

Am 3. September 1189 wurde Richard I., besser bekannt als Richard Löwenherz, in Westminster zum König von England gekrönt. Seine Herrschaft ist insbesondere durch seine Teilnahme am Dritten Kreuzzug bekannt, bei dem er als einer der führenden europäischen Monarchen gegen die muslimischen Kräfte im Heiligen Land kämpfte. Richard Löwenherz bleibt eine der schillerndsten und umstrittensten Figuren der englischen Geschichte.

1814: Preußen führt die allgemeine Wehrpflicht ein

Mit dem am 3. September 1814 in Preußen eingeführten Wehrgesetz wurde die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Diese Maßnahme markierte einen entscheidenden Schritt in der Modernisierung des preußischen Militärs und stärkte die Verteidigungsfähigkeiten des Staates, was sich in den kommenden Jahrzehnten als entscheidend für die deutschen Einigungskriege erweisen sollte.

1841: Erstbesteigung des Großvenedigers

Am 3. September 1841 gelang einer von Josef Schwab geführten Gruppe die Erstbesteigung des Großvenedigers, des vierthöchsten Berges Österreichs. Dieser Erfolg war ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte des Alpinismus und trug zur Erschließung der Alpen für den Bergsport bei.

1917: Deutsche Truppen marschieren in Riga ein

Im Verlauf des Ersten Weltkriegs marschierten am 3. September 1917 deutsche Truppen in die lettische Hauptstadt Riga ein. Diese Eroberung stellte einen wichtigen strategischen Erfolg an der Ostfront dar, hatte jedoch auch weitreichende Folgen für die Bevölkerung Rigas und die politische Landschaft in Osteuropa.

1919: Italien führt das Frauenstimmrecht ein

Am 3. September 1919 wurde in Italien das Frauenstimmrecht eingeführt. Dieser historische Schritt war das Ergebnis eines langen Kampfes der Frauenbewegung und markierte einen bedeutenden Fortschritt in der Gleichstellung der Geschlechter in Italien.

1926: Einweihung des Berliner Funkturms

Anlässlich der 3. Funkausstellung in Berlin wurde am 3. September 1926 der Berliner Funkturm eingeweiht. Dieses beeindruckende Bauwerk, das oft als „Eiffelturm von Berlin“ bezeichnet wird, entwickelte sich schnell zu einem Wahrzeichen der Stadt und einem Symbol für die technologische Innovation des 20. Jahrhunderts.

1939: Versenkung des britischen Passagierdampfers Athenia

Am 3. September 1939, kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, wurde der britische Passagierdampfer Athenia vom deutschen U-Boot U 30 ohne Vorwarnung versenkt. Dieser Vorfall, bei dem 112 Menschen ums Leben kamen, war der erste Angriff auf ein ziviles Schiff in diesem Krieg und löste weltweit Empörung aus.

1944: Anne Frank wird nach Auschwitz-Birkenau deportiert

Am 3. September 1944 wurde Anne Frank zusammen mit ihrer Familie und anderen Häftlingen vom Durchgangslager Westerbork nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Ihr Schicksal und ihr Tagebuch, das ihr Leiden dokumentiert, haben die Welt nachhaltig bewegt und sind ein erschütterndes Zeugnis der Grausamkeiten des Holocaust.

1955: Erste selbstwählbare Telefonverbindung ins Ausland in Deutschland

Am 3. September 1955 wurde in Deutschland die erste selbstwählbare Telefonverbindung ins Ausland eingerichtet, die eine Ortsverbindung zwischen Lörrach und Basel ermöglichte. Dieser technologische Fortschritt markierte einen Meilenstein in der internationalen Telekommunikation und läutete eine neue Ära der globalen Vernetzung ein.

1964: Einrichtung der John Muir Wilderness und der Bridger Wilderness

Am 3. September 1964 wurden in Kalifornien die John Muir Wilderness und in Wyoming die Bridger Wilderness als Schutzgebiete ausgewiesen. Diese Entscheidungen waren Teil des Wilderness Act, der zum Ziel hatte, unberührte Naturgebiete vor menschlichen Eingriffen zu schützen und die einzigartige Hochgebirgslandschaft der Sierra Nevada zu bewahren.

1967: Schweden stellt auf Rechtsverkehr um

Am 3. September 1967, dem sogenannten „Dagen H“, stellte Schweden endgültig von Links- auf Rechtsverkehr um. Diese bedeutende und logistisch herausfordernde Umstellung erfolgte aus Sicherheitsgründen und wurde durch eine umfangreiche Kampagne vorbereitet. Der Tag ging als einer der größten Verkehrsumstellungen in die Geschichte ein.

1976: Raumsonde Viking 2 landet auf dem Mars

Am 3. September 1976 landete die Raumsonde Viking 2 erfolgreich in der Ebene Utopia Planitia auf dem Mars. Diese Mission war ein bedeutender Erfolg für die NASA und lieferte wertvolle Daten über die Oberfläche und Atmosphäre des Roten Planeten, die die Erforschung des Mars entscheidend vorantrieben.

1995: Gründung von eBay

Am 3. September 1995 gründete Pierre Omidyar in San José, Kalifornien, das Unternehmen AuctionWeb, das später unter dem Namen eBay weltweit bekannt wurde. eBay revolutionierte den Online-Handel und etablierte sich als führende Plattform für Auktionen und den Verkauf von Waren aller Art.

1999: Start der Quizsendung „Wer wird Millionär?“

Am 3. September 1999 startete die Quizsendung „Wer wird Millionär?“ auf RTL mit Günther Jauch als Moderator. Die Sendung entwickelte sich schnell zu einem der erfolgreichsten Formate im deutschen Fernsehen und zog Millionen von Zuschauern in ihren Bann. Ihr Erfolg zeigt, wie Unterhaltung und Wissen geschickt verbunden werden können und wie Quizsendungen das Publikum seit Jahrzehnten fesseln.

2008: Staatsvertrag zum Bau der Fehmarnbelt-Querung

Am 3. September 2008 verpflichteten sich Dänemark und Deutschland durch einen Staatsvertrag zum Bau einer festen Querung über den 19 Kilometer breiten Fehmarnbelt. Diese Brücke oder Tunnelverbindung soll den Schienen- und Straßenverkehr zwischen den beiden Ländern verbessern und wird als ein bedeutendes Infrastrukturprojekt in Europa angesehen.

2017: Evakuierung in Frankfurt am Main zur Bombenentschärfung

Am 3. September 2017 mussten mehr als 60.000 Menschen in Frankfurt am Main ihre Wohnungen verlassen, um die Entschärfung einer 1,8 Tonnen schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg zu ermöglichen. Die Evakuierung war eine der größten in der deutschen Nachkriegsgeschichte und verdeutlichte die noch immer spürbaren Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs.

Diese historischen Ereignisse zeigen, wie vielfältig und tiefgreifend der 3. September die Weltgeschichte beeinflusst hat. Sie erinnern uns daran, wie eng unsere Gegenwart mit der Vergangenheit verwoben ist.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt