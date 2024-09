Historische Ereignisse am 04. September

Posted in

Am 4. September blicken wir auf zahlreiche historische Ereignisse zurück, die die Welt nachhaltig geprägt haben. Von der Gründung eines der mächtigsten Internetunternehmen der heutigen Zeit, Google, bis hin zu bahnbrechenden Entdeckungen und kulturellen Meilensteinen – dieser Tag ist reich an wichtigen Momenten in der Geschichte. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die bedeutsamsten Ereignisse werfen.

1774: Entdeckung Neukaledoniens durch James Cook

Auf seiner zweiten großen Entdeckungsreise im Pazifik stieß der britische Seefahrer James Cook am 4. September 1774 auf eine bis dahin unbekannte Inselgruppe. Diese lag etwa 1500 Kilometer östlich von Australien und wurde von ihm „Neukaledonien“ getauft, in Anlehnung an den lateinischen Namen für Schottland, „Caledonia“. Cook gilt heute als einer der bedeutendsten Entdecker der Neuzeit, und seine Expeditionen trugen maßgeblich zur Kartografierung und Erforschung des Pazifikraums bei.

1781: Gründung von Los Angeles

Am 4. September 1781 legten 44 spanische Siedler den Grundstein für eine der bekanntesten Städte der Welt: Los Angeles. Unter dem Namen „El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula“ gegründet, entwickelte sich das damalige Dorf im Laufe der Jahrhunderte zur zweitgrößten Stadt der USA und einem kulturellen sowie wirtschaftlichen Zentrum von globaler Bedeutung.

1842: Grundsteinlegung zum Weiterbau des Kölner Doms

Das Kölner Dombaufest am 4. September 1842 markierte einen bedeutenden Moment in der Geschichte der Stadt Köln. Nach einer jahrhundertelangen Baupause wurde mit der symbolischen Grundsteinlegung der Weiterbau des Kölner Doms eingeleitet, eines der prächtigsten gotischen Bauwerke Europas. Der Dom, heute UNESCO-Weltkulturerbe, wurde schließlich 1880 vollendet und ist bis heute eines der Wahrzeichen Deutschlands.

1860 und 1867: Geburt des Fußballs in England

Am 4. September 1860 wurde der FC Hallam gegründet, einer der ältesten Fußballvereine der Welt, gleich nach dem FC Sheffield. Sieben Jahre später, am selben Datum, wurde der Fußballclub Sheffield Wednesday ins Leben gerufen. Diese Vereine trugen maßgeblich zur Etablierung des modernen Fußballs bei, wie wir ihn heute kennen.

1882: Thomas Edison eröffnet erstes Elektrizitätskraftwerk

Ein weiterer technischer Meilenstein ereignete sich am 4. September 1882, als Thomas Alva Edison in New York das erste Zentralkraftwerk für Elektrizität in der Pearl Street eröffnete. Dies markierte den Beginn der Elektrifizierung und legte den Grundstein für die moderne Energieversorgung, die unser Leben bis heute prägt.

1888: Kodak und der Beginn der modernen Fotografie

Am 4. September 1888 erhielt der amerikanische Erfinder George Eastman ein Patent für die Kodak Rollfilm-Kamera. Mit der Marke „Kodak“, die am selben Tag registriert wurde, revolutionierte Eastman die Fotografie und machte sie erstmals für die breite Masse zugänglich.

1939: Einführung der Reichsarbeitsdienstpflicht für Frauen

Kurz nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs führte das Deutsche Reich am 4. September 1939 eine sechsmonatige Arbeitsdienstpflicht für Frauen zwischen 18 und 25 Jahren ein. Dies war ein Teil der Mobilisierung der deutschen Bevölkerung für den Krieg.

1949: Herta Heuwer erfindet die Currywurst

Ein kulinarisches Highlight fand am 4. September 1949 in Berlin statt, als Herta Heuwer die berühmte Currywurst erfand. Mit ihrer selbst kreierten Chillup-Sauce legte sie den Grundstein für ein Gericht, das in Deutschland zu einem kulinarischen Kulturgut geworden ist.

1998: Gründung von Google

Am 4. September 1998 wurde Google, Inc. gegründet. Das Unternehmen begann als Suchmaschine, hat sich aber mittlerweile zu einem der mächtigsten Technologieunternehmen der Welt entwickelt, das unser digitales Zeitalter maßgeblich prägt. Die Gründung von Google war der Startschuss für eine Revolution in der Art, wie wir Informationen suchen und verarbeiten.

Der 4. September zeigt, wie vielfältig die weltgeschichtlichen Ereignisse an diesem Tag sind. Ob in den Bereichen Technik, Kultur oder Politik – der Tag ist reich an wichtigen Momenten, die unsere Gegenwart nachhaltig beeinflusst haben.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt