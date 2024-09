Historische Ereignisse am 08. September

Der heutige 8. September bietet einen spannenden Blick auf historische Ereignisse, die sich über die Jahrhunderte hinweg an diesem Tag ereignet haben. Von künstlerischen Meisterwerken bis hin zu politischen Wendepunkten—diese Momente haben die Welt nachhaltig geprägt.

1504: Michelangelo präsentiert die David-Statue Am 8. September 1504 wurde auf der Piazza della Signoria in Florenz eines der berühmtesten Kunstwerke der Geschichte enthüllt: Michelangelos „David“. Die über vier Meter hohe Marmorstatue, die den biblischen Helden David zeigt, gilt bis heute als Meisterwerk der Renaissance und Symbol für die Freiheit und Stärke der Stadt Florenz.

1565: Gründung von St. Augustine An diesem Tag landete die spanische Expedition unter Pedro Menéndez de Avilés an der Küste Floridas und gründete die Stadt St. Augustine. Damit wurde die erste ständige europäische Siedlung auf dem Boden der heutigen USA ins Leben gerufen—ein Meilenstein in der Kolonialgeschichte Nordamerikas.

1866: Sechslinge in Chicago In Chicago wurde die erste dokumentierte Geburt von Sechslingen gemeldet. James und Jennie Bushnell brachten am 8. September sechs Kinder zur Welt. Zwei der Babys starben nach der Geburt, aber die übrigen vier überlebten und führten ein langes Leben—eine medizinische Sensation für diese Zeit.

1888: Zweites Opfer von Jack the Ripper gefunden Annie Chapman wurde am 8. September 1888 als zweites Opfer des berüchtigten Serienmörders Jack the Ripper in Whitechapel, London, gefunden. Dieser Mord sorgte für großes Aufsehen und trug zur Legendenbildung um Jack the Ripper bei, dessen Identität bis heute nicht geklärt ist.

1926: Deutschland wird Mitglied im Völkerbund Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs war Deutschland von der internationalen Diplomatie weitgehend ausgeschlossen. Doch am 8. September 1926 wurde das Land einstimmig in den Völkerbund aufgenommen—ein Schritt hin zur internationalen Anerkennung und Stabilität in der Weimarer Republik.

1947: Schulfunk in Radio München Am 8. September 1947 begann Radio München, der Vorläufer des Bayerischen Rundfunks, mit der Ausstrahlung von Schulfunksendungen. Dieses innovative Bildungsprogramm markierte den Beginn eines neuen Mediums für die schulische Erziehung in der Nachkriegszeit.

1950: Erscheinen des Betty Crocker Cookbooks Das Betty Crocker Cookbook, veröffentlicht am 8. September 1950, entwickelte sich zu einem Bestseller und wurde zu einem Symbol für die amerikanische Hausfrauenkultur der 1950er Jahre. Es ist bis heute ein Klassiker in vielen amerikanischen Küchen.

1954: Gründung der SEATO Im Kontext des Kalten Krieges wurde am 8. September 1954 die Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) gegründet. Mit dem Ziel, die Ausbreitung des Kommunismus in Südostasien zu stoppen, orientierte sich das Bündnis am Vorbild der NATO.

1955: Adenauer besucht die Sowjetunion Ein historischer Moment in der deutschen Nachkriegsgeschichte: Bundeskanzler Konrad Adenauer traf am 8. September 1955 zum ersten Staatsbesuch eines deutschen Regierungschefs in der Sowjetunion ein. Dieser Besuch ebnete den Weg für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern.

1961: Perry Rhodan startet Die Science-Fiction-Serie „Perry Rhodan“ begann am 8. September 1961 mit dem Erscheinen von Heft 1 unter dem Titel „Unternehmen Stardust“. Diese Serie entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten und langlebigsten Science-Fiction-Reihen weltweit.

1966: Erste Ausstrahlung von Star Trek Am 8. September 1966 wurde die erste Episode der Kultserie „Star Trek“ in den USA ausgestrahlt. Die Serie, die schnell eine loyale Fangemeinde entwickelte, beeinflusste das Genre der Science-Fiction und prägte zahlreiche nachfolgende Generationen von Serien und Filmen.

1967: Eröffnung des Europäischen Raumflugkontrollzentrums In Darmstadt eröffnete der damalige Bundesforschungsminister Gerhard Stoltenberg am 8. September 1967 das Europäische Raumflugkontrollzentrum (ESOC). Dieses Zentrum spielt eine zentrale Rolle in der Koordination europäischer Raumfahrtmissionen.

1982: Goldener Löwe für Wim Wenders Bei den Filmfestspielen von Venedig wurde am 8. September 1982 Wim Wenders‘ Film „Der Stand der Dinge“ mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Der Film verhalf Wenders zu internationaler Anerkennung und gilt bis heute als Meilenstein des Autorenfilms.

1991: Unabhängigkeit Mazedoniens Am 8. September 1991 erklärte sich Mazedonien als unabhängig von Jugoslawien. Dieser Schritt markierte den Beginn der Auflösung Jugoslawiens und führte zu einer langen Phase von Konflikten und Neugestaltungen in der Region.

1999: Bombenanschlag in Moskau In Moskau ereignete sich am 8. September 1999 ein verheerender Bombenanschlag, bei dem 94 Menschen in einem Hochhaus ums Leben kamen. Der Anschlag schockierte Russland und verstärkte die Maßnahmen der Regierung gegen terroristische Bedrohungen.

2004: Absturz der Raumsonde Genesis Die Raumsonde Genesis, die zur Erforschung des Sonnenwindes gestartet wurde, stürzte am 8. September 2004 in der Wüste von Utah ab, nachdem ihre Bremsfallschirme sich nicht öffneten. Der Vorfall war ein Rückschlag für die NASA, doch einige der gesammelten Proben konnten dennoch gerettet werden.

2009: Aufhebung von Kriegsverratsurteilen Der Deutsche Bundestag beschloss am 8. September 2009 einstimmig die Aufhebung aller Verurteilungen wegen „Kriegsverrats“, die während des Zweiten Weltkriegs ausgesprochen wurden. Damit wurden lange überfällige juristische und moralische Schritte eingeleitet.

2011: Veröffentlichung von Dead Island Am 8. September 2011 wurde das Horror-Computerspiel „Dead Island“ in Europa veröffentlicht. Das Spiel erlangte schnell Kultstatus und prägte das Genre des Ego-Shooter-Horrorspiels mit seinem einzigartigen Setting auf einer tropischen Insel.

2016: Start der NASA-Raumsonde Osiris-Rex Die NASA-Raumsonde Osiris-Rex startete am 8. September 2016 mit dem Ziel, den Asteroiden Bennu zu erforschen. Die Mission war Teil der Bemühungen, mehr über die Entstehung des Sonnensystems und die Möglichkeiten der Abwehr von Asteroiden zu lernen.

2022: Tod von Königin Elisabeth II. Am 8. September 2022 verstarb Königin Elisabeth II. im Alter von 96 Jahren. Mit ihrem Tod endete eine der längsten Regierungszeiten in der Geschichte des britischen Königreichs, und ihr Sohn Charles III. wurde zum neuen König ernannt.

Ein Blick auf den 8. September zeigt, wie vielfältig und prägend die Ereignisse dieses Datums in der Geschichte waren. Sie spiegeln sowohl künstlerische Meisterleistungen als auch politische und soziale Umwälzungen wider und lassen uns über die Entwicklungen der Vergangenheit nachdenken, die unsere Gegenwart beeinflussen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt