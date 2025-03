Historische Ereignisse am 11. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Am heutigen 11. März 2025 blicken wir zurück auf zahlreiche geschichtsträchtige Ereignisse, die diesen Tag im Lauf der Jahrhunderte geprägt haben. Besonders bedeutsam bleibt dabei der 11. März 2020 – der Tag, an dem die Weltgesundheitsorganisation die Ausbreitung des Corona-Virus zur weltweiten Pandemie erklärte. Diese Entscheidung hatte globale Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben, die Wirtschaft und die Gesundheitssysteme – ein historisches Ereignis, das unsere Zeit wie kaum ein anderes geprägt hat. Doch auch viele andere bemerkenswerte Ereignisse ereigneten sich an diesem Datum.

1751 – Erste Zeitungskolumne weltweit erscheint

Der britische Schriftsteller John Hill veröffentlichte unter dem Pseudonym The Inspector die erste Zeitungskolumne in der London Adviser and Literary Gazette. Damit setzte er den Grundstein für ein journalistisches Format, das bis heute in Zeitungen und Magazinen eine zentrale Rolle spielt – die meinungsbildende Kolumne.

1770 – Entdeckung der Solander Islands durch James Cook

Auf seiner ersten Südseereise entdeckte der britische Seefahrer James Cook eine Inselgruppe vor der Südinsel Neuseelands. Er benannte sie zu Ehren seines mitreisenden Botanikers Daniel Solander als Solander Islands. Diese Entdeckung bereicherte nicht nur geografisches Wissen, sondern war auch ein bedeutender Schritt in der Erschließung des pazifischen Raums.

1861 – Grundsteinlegung für das Astronomische Observatorium Lissabon

In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon begann der Bau eines bedeutenden wissenschaftlichen Projekts – dem Astronomischen Observatorium. Die Grundsteinlegung markierte einen wichtigen Moment für die Erforschung des Himmels und die Entwicklung der Astronomie in Europa.

1904 – Kreiselkompass erfolgreich getestet

Ein technisches Meisterwerk: Der Prototyp des Kreiselkompasses wurde von Hermann Anschütz-Kaempfe erfolgreich auf dem Dampfer Schleswig in der Ostsee getestet. Diese Erfindung revolutionierte die Navigation auf See und machte die Schiffsfahrt sicherer.

1910 – Eröffnung des National Museum of Natural History in Washington

Trotz noch laufender Bauarbeiten öffnete das National Museum of Natural History in der US-Hauptstadt Washington erstmals seine Tore. Es entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem der bedeutendsten naturkundlichen Museen der Welt.

1925 – Buster Keatons Film Seven Chances feiert Kinoerfolg

Die Stummfilmkomödie Seven Chances mit Buster Keaton kommt in die US-Kinos. Obwohl der Schauspieler selbst kritisch auf sein Werk blickte, wurde der Film ein voller Erfolg bei Publikum und Kritikern – ein Klassiker der Filmgeschichte war geboren.

1947 – Patent auf die Schaufeltrage erteilt

Der Amerikaner Wallace W. Robinson erhielt das Patent für eine bahnbrechende Erfindung: die Schaufeltrage. Dieses Rettungsgerät erleichtert seither weltweit das Bergen von Verletzten und Verunglückten – ein großer Fortschritt im Rettungswesen.

1976 – Detektiv Rockford startet in Deutschland

Mit der ersten Ausstrahlung der Krimiserie Detektiv Rockford – Anruf genügt brachte die ARD einen neuen TV-Erfolg auf die deutschen Bildschirme. Hauptdarsteller James Garner wurde zur Kultfigur des Genres.

1991 – Start von BBC World Service Television

Der renommierte britische Nachrichtensender BBC World Service Television begann an diesem Tag mit der Ausstrahlung seines internationalen TV-Programms. Ein Meilenstein in der globalen Medienberichterstattung.

2003 – Vereidigung der ersten Richterinnen und Richter am Internationalen Strafgerichtshof

In Den Haag wurden die ersten Richterinnen und Richter des neu geschaffenen Internationalen Strafgerichtshofs offiziell vereidigt. Der IStGH steht seitdem für die internationale Strafverfolgung von Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

2009 – Amoklauf in Winnenden erschüttert Deutschland

Ein tragischer Tag für Deutschland: In der Albertville-Realschule in Winnenden tötete ein 17-Jähriger zwölf Menschen. Während seiner Flucht kamen drei weitere Menschen ums Leben, ehe der Täter sich selbst das Leben nahm. Das Ereignis löste eine intensive gesellschaftliche Debatte über Jugendgewalt und Waffengesetze aus.

2020 – WHO erklärt weltweite Corona-Pandemie

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 offiziell als weltweite Pandemie ein. Damit begann eine beispiellose Zeit des globalen Ausnahmezustands, geprägt von Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und einer enormen Belastung für Gesundheitssysteme und Gesellschaften.

Möge der Rückblick auf diesen Tag uns daran erinnern, wie vielfältig und prägend einzelne Ereignisse unsere Geschichte formen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt