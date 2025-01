Historische Ereignisse am 1. Januar

Posted in

Historische Meilensteine: Der 1. Januar im Fokus

Der 1. Januar ist nicht nur der Beginn eines neuen Jahres, sondern auch ein Datum, das zahlreiche historische Meilensteine geprägt hat. Besonders hervorzuheben ist die Einführung des Euros als Bargeld im Jahr 2002 – ein Schritt, der Europa politisch und wirtschaftlich näher zusammengebracht hat. Doch auch viele andere Ereignisse haben diesen Tag in der Geschichte besonders gemacht.

153 v. Chr.: Der 1. Januar wird zum Jahresbeginn

In der römischen Republik wird der Jahresbeginn vom 1. März auf den 1. Januar verlegt, da die Konsuln ihre Amtszeit nun an diesem Datum antreten.

1700: Einführung des julianischen Kalenders in Russland

Zar Peter der Große ersetzt die byzantinische Zeitrechnung durch den julianischen Kalender, wodurch Russland sich näher an Europa orientiert.

1781: Eröffnung der ersten Gusseisenbrücke

Die Iron Bridge in England, die weltweit erste Brücke aus Gusseisen, wird bei Coalbrookdale eröffnet und markiert einen Meilenstein in der Ingenieurskunst.

1788: The Times wird gegründet

Die britische Zeitung The Times erscheint erstmals unter ihrem heute bekannten Namen. Sie wird zu einer der einflussreichsten Tageszeitungen der Welt.

1812: Einführung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs (ABGB)

In den habsburgischen Erblanden tritt ein modernes Gesetzbuch in Kraft, das den Alltag der Bürger rechtlich neu regelt.

1867: Eröffnung der längsten Hängebrücke der Welt

Die John A. Roebling Suspension Bridge über den Ohio River wird eröffnet und ist mit einer Spannweite von 322 Metern ein technisches Wunderwerk ihrer Zeit.

1872: Einheitliches Strafgesetzbuch in Deutschland

Erstmals gilt in allen deutschen Bundesstaaten ein einheitliches Strafrecht, ein Schritt in Richtung nationaler Rechtsvereinheitlichung.

1900: Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und Handelsgesetzbuchs (HGB)

Mit dem Inkrafttreten dieser Gesetze wird die rechtliche Grundlage für die moderne Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung im Deutschen Reich gelegt.

1934: Gründung des Landes Mecklenburg

Aus Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz entsteht ein gemeinsames Land – ein Verwaltungsakt mit historischen Wurzeln.

1934: Alcatraz wird Bundesgefängnis

Die berüchtigte Gefängnisinsel in der Bucht von San Francisco nimmt den Betrieb als Hochsicherheitsgefängnis auf. Berühmte Häftlinge wie Al Capone folgen im Laufe des Jahres.

1938: Gründung des Elektronikunternehmens Pioneer

Das japanische Unternehmen Pioneer wird gegründet und entwickelt sich später zu einem der führenden Elektronikkonzerne.

1939: Hewlett-Packard wird gegründet

Das US-Unternehmen Hewlett-Packard startet als kleines Projekt in einer Garage und wird zu einem globalen IT-Riesen.

1941: Erstes Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker

Ein kultureller Höhepunkt entsteht: Das Konzert wird zur weltweiten Tradition und prägt jedes Neujahr.

1943: Wochenbeginn in Deutschland auf Sonntag festgelegt

Auf Vorschlag des Normenausschusses beginnt die Woche in Deutschland sonntags und endet samstags – eine Regelung, die erst 1976 geändert wird.

1946: Eröffnung des Flughafens Heathrow

Der heutige Hauptflughafen Londons wird offiziell eröffnet und entwickelt sich zu einem der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt.

1953: Erstes Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

Die Vierschanzentournee etabliert sich mit diesem Ereignis als fester Bestandteil des internationalen Skisprungs.

1955: Gründung von NDR und WDR

Die Aufteilung des Nordwestdeutschen Rundfunks führt zur Gründung der beiden neuen Sender, die bis heute das Medienangebot prägen.

1962: Ablehnung der Beatles bei Decca Records

Die Beatles nehmen Probeaufnahmen bei Decca auf, werden aber mit der Begründung abgelehnt, dass „Gitarrengruppen nicht mehr modern“ seien.

1966: Einführung des Australischen Dollars

In Australien ersetzt der Australische Dollar das Pfund Sterling als Währung.

1968: Einführung der Mehrwertsteuer in Deutschland

Die Bundesrepublik Deutschland führt eine Mehrwertsteuer ein, die zunächst 10 % beträgt und für bestimmte Produkte auf 5 % ermäßigt ist.

1971: Agatha Christie wird Dame Commander of the British Empire

Die britische Kriminalautorin wird für ihr literarisches Werk geehrt.

1974: Sicherheitsgurte werden in Deutschland Pflicht

Für Neuwagen gilt ab diesem Jahr die Pflicht, Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf den Vordersitzen zu installieren.

1976: Einführung der Anschnallpflicht

In Deutschland wird das Anschnallen auf den Vordersitzen zur Pflicht, ein weiterer Schritt zur Verkehrssicherheit.

1983: Einführung von TCP/IP im Arpanet

Das Internet nimmt Gestalt an: Das neue Protokoll TCP/IP ersetzt das bisherige NCP und wird zum Standard des weltweiten Netzwerks.

1984: Start von WDR 4

Der Westdeutsche Rundfunk startet einen neuen Sender, der sich auf Schlager und leichte Musik konzentriert.

1985: Einführung der Domain-Endung .net

Mit der Domain-Endung .net und der ersten Registrierung nordu.net wird das Internet weiter ausgebaut.

1987: Reagan spricht zum sowjetischen Volk

US-Präsident Ronald Reagan richtet eine Neujahrsansprache an die Bürger der Sowjetunion – ein Zeichen des Kalten Krieges, das Hoffnung auf Entspannung signalisiert.

1989: Sendestart von ProSieben

Der Privatsender ProSieben nimmt den Betrieb auf und wird in den kommenden Jahrzehnten zu einem der führenden Fernsehsender Deutschlands.

1992: MDR und ORB starten ihre Sendebetriebe

Zwei neue ARD-Anstalten gehen an den Start und erweitern das öffentlich-rechtliche Rundfunkangebot in Deutschland.

1993: Europäischer Binnenmarkt tritt in Kraft

Der freie Waren-, Dienstleistungs-, Personen- und Kapitalverkehr wird Realität und stärkt die europäische Integration.

1994: Deutsche Bahn AG wird gegründet

Aus der Fusion von Deutscher Bundesbahn und Deutscher Reichsbahn entsteht die Deutsche Bahn AG.

1995: Gründung von Telekom, Post und Postbank

Die ehemals staatlichen Institutionen werden zu eigenständigen Unternehmen.

2000: Das Jahr-2000-Problem bleibt aus

Dank weltweiter Vorbereitungen verläuft der Wechsel ins neue Jahrtausend ohne größere technische Probleme.

2002: Euro wird als Bargeld eingeführt

In der Europäischen Währungsunion ersetzt der Euro die nationalen Währungen und wird zur gemeinsamen Währung.

2006: Russland stoppt Gasexporte in die Ukraine

Im Zuge des russisch-ukrainischen Gasstreits kommt es zu Engpässen in Europa, die die Abhängigkeit von russischem Gas verdeutlichen.

2007–2015: Erweiterung der Eurozone

Slowenien (2007), Zypern und Malta (2008), die Slowakei (2009), Estland (2011), Lettland (2014) und Litauen (2015) führen den Euro ein und stärken die europäische Gemeinschaftswährung.

Der 1. Januar steht symbolisch für Fortschritt und Wandel. Ob politisch, wirtschaftlich oder kulturell – dieser Tag hat die Welt nachhaltig geprägt.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt