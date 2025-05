Historische Ereignisse am 11. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Heute ist der 11. Mai 2025 – ein Tag, an dem wir auf eine erstaunlich vielfältige Reihe historischer Meilensteine blicken können. Besonders in Erinnerung bleibt der dramatische Unglücksfall am Mount Everest im Jahr 1996, der als schwerste Katastrophe in der Geschichte des höchsten Berges der Erde gilt und bis heute nachwirkt. Doch auch andere Ereignisse dieses Tages erzählen von technischen Höchstleistungen, politischen Umbrüchen und kulturellen Momenten, die Spuren hinterlassen haben.

1892 – Der verstellbare Schraubenschlüssel wird patentiert

Der schwedische Erfinder Johan Petter Johansson erhält das Patent auf ein Werkzeug, das bis heute in keinem Werkzeugkasten fehlen darf: den verstellbaren Schraubenschlüssel. Seine Innovation erleichtert Handwerkern weltweit die Arbeit.

1892 – Geburtsstunde des deutschen Weinbrands in Rüdesheim

Hugo Asbach gründet in Rüdesheim am Rhein die Weinbrennerei Asbach & Co. Nach seiner Ausbildung in Frankreich bringt er das Wissen um Cognac nach Deutschland – und schafft damit einen Grundstein für den deutschen Weinbrand.

1910 – Schutz für die Wildnis: Der Glacier-Nationalpark wird gegründet

US-Präsident William Howard Taft unterzeichnet das Gesetz zur Gründung des Glacier-Nationalparks in Montana. Damit wird ein einzigartiges Ökosystem mit beeindruckenden Gletschern, Seen und Bergen für kommende Generationen bewahrt.

1926 – Luftschiff Norge bricht zur Nordpol-Expedition auf

Vom norwegischen Ny-Ålesund aus startet Umberto Nobile mit einer internationalen Crew, darunter Roald Amundsen, mit dem Luftschiff Norge zur ersten erfolgreichen Überfahrt über den Nordpol – ein historischer Meilenstein der Polarforschung.

1936 – Weltrekord auf Schienen

Eine Dampflokomotive der DR-Baureihe 05 erreicht bei Friesack zwischen Hamburg und Berlin die damals unglaubliche Geschwindigkeit von 200,4 km/h – ein Weltrekord, der die Leistungsfähigkeit deutscher Ingenieurskunst unter Beweis stellt.

1952 – Tod bei Protesten: Philipp Müller wird erschossen

Bei einer Demonstration gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland in Essen erschießt die Polizei den 21-jährigen Philipp Müller. Es ist der erste Fall in der BRD-Geschichte, bei dem ein Demonstrant durch Polizeigewalt stirbt.

1972 – RAF-Attentat in Frankfurt

Mit einem Bombenanschlag auf das Hauptquartier der US-Armee in Frankfurt beginnt die Rote Armee Fraktion ihre Mai-Offensive. Oberstleutnant Paul A. Bloomquist wird getötet, mehrere Personen schwer verletzt – der Beginn einer blutigen Gewaltwelle.

1973 – Der Grundlagenvertrag wird ratifiziert

Der Deutsche Bundestag ratifiziert den Grundlagenvertrag mit der DDR. Damit wird das Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten erstmals vertraglich geregelt – ein Schritt in Richtung Entspannungspolitik und gegenseitiger Anerkennung.

1981 – Musical-Premiere: „Cats“ begeistert London

In London feiert das Musical „Cats“ von Andrew Lloyd Webber Premiere. Mit Elaine Paige in der Hauptrolle und der Musik nach T.S. Eliots Gedichtband wird es zum weltweiten Erfolg und Klassiker der Musiktheatergeschichte.

1981 – Mord an Heinz-Herbert Karry

Der hessische Wirtschaftsminister Heinz-Herbert Karry (FDP) wird in seinem Haus erschossen. Die linksextremistische Gruppe Revolutionäre Zellen bekennt sich zu dem Attentat – ein Schock für die bundesdeutsche Politik.

1996 – Katastrophe am Mount Everest

Ein plötzlicher Schneesturm auf dem Mount Everest kostet acht Menschen das Leben. Von 30 Personen, die sich auf dem Weg zum Gipfel befanden, kehren nur 22 lebend zurück. Der Journalist Jon Krakauer verarbeitet das Erlebte später im Buch Into Thin Air.

2000 – Indien erreicht die Milliardengrenze

Indien überschreitet nach offiziellen Angaben die Marke von einer Milliarde Einwohner. Die demografische Entwicklung stellt das Land vor enorme Herausforderungen in Bereichen wie Infrastruktur, Bildung und Gesundheit.

2003 – Die Saliera wird gestohlen

Aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien wird die berühmte Goldskulptur Saliera von Benvenuto Cellini entwendet. Der Diebstahl des kunsthistorisch bedeutsamen Salzfasses sorgt weltweit für Schlagzeilen.

2004 – Neue Vogelart auf den Philippinen entdeckt

Auf der philippinischen Insel Calayan wird eine bislang unbekannte Vogelart entdeckt: die Calayan-Ralle. Ihre Entdeckung unterstreicht die Bedeutung biologischer Vielfalt auf isolierten Inseln.

2009 – Letzte Wartungsmission am Hubble-Teleskop

Das Space Shuttle Atlantis startet zur Mission STS-125. Ziel ist das Hubble-Weltraumteleskop, das ein letztes Mal gewartet wird. Die Mission ermöglicht dem Teleskop, auch Jahre später noch bahnbrechende Bilder aus dem All zu liefern.

2011 – Istanbul-Konvention wird unterzeichnet

13 Mitgliedsstaaten des Europarats unterzeichnen in Istanbul das Übereinkommen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Die sogenannte Istanbul-Konvention gilt als Meilenstein im europäischen Menschenrechtsschutz.

Diese vielfältigen Ereignisse am 11. Mai zeigen, wie Technik, Politik, Kunst und Natur gemeinsam Geschichte schreiben – und dass selbst ein Tag im Kalender so viele Geschichten zu erzählen weiß.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt