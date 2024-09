Historische Ereignisse am 11. September

Am heutigen 11. September 2024 jähren sich zahlreiche historische Ereignisse, die in die Geschichtsbücher eingingen. Der 11. September ist für viele untrennbar mit den Terroranschlägen von 2001 verbunden, doch auch in den Jahrhunderten zuvor spielten sich an diesem Tag weltbewegende Geschehnisse ab. Von bedeutenden Entdeckungen über politische Weichenstellungen bis hin zu technologischen Durchbrüchen – die folgenden Ereignisse sind in ihrer Vielfalt bemerkenswert.

813: Ludwig der Fromme wird Mitkaiser

Am 11. September 813 krönte Karl der Große in Aachen seinen Sohn Ludwig den Frommen zum Mitkaiser. Diese symbolträchtige Geste markierte die Weichenstellung für die künftige Aufteilung des Karolingerreichs und die Fortführung der fränkischen Herrschaft.

1609: Henry Hudson entdeckt den Hudson River

Der englische Seefahrer Henry Hudson entdeckte 1609 den Fluss, der später seinen Namen tragen sollte: den Hudson River. Diese Entdeckung legte den Grundstein für die spätere Kolonialisierung der Region und den Aufbau von Handelswegen.

1746: Giovanni Domenico Maraldi entdeckt den Kugelsternhaufen Messier 2

Der Astronom Giovanni Domenico Maraldi machte am 11. September 1746 eine bedeutende Entdeckung: den Kugelsternhaufen Messier 2 im Sternbild Wassermann. Dieser Himmelskörper ist heute als eines der größten bekannten Objekte seiner Art anerkannt.

1867: Erscheinen von Karl Marx’ „Das Kapital“

In Hamburg erschien 1867 der erste Band von Karl Marx’ „Das Kapital“. Das Werk gilt als einer der einflussreichsten Texte in der Wirtschaftstheorie und ist ein Meilenstein der marxistischen Ideologie.

1877: Gründung des Ullstein Verlags

Leopold Ullstein gründete 1877 in Berlin seinen Zeitungs- und Zeitschriftenverlag. Der Ullstein Verlag sollte in den kommenden Jahrzehnten zu einem der bedeutendsten Verlagshäuser Deutschlands aufsteigen.

1912: Fertigstellung der ersten Diesellokomotive

1912 wurde in Berlin die weltweit erste Diesellokomotive fertiggestellt. Die sogenannte Diesel-Klose-Sulzer-Thermolokomotive markierte einen technologischen Meilenstein in der Eisenbahngeschichte und war ein Vorbote des technischen Fortschritts im 20. Jahrhundert.

1921: Wahlergebnis und Regierungsbildung in Thüringen

Die Wahl zum zweiten Thüringer Landtag im Jahr 1921 brachte eine Mehrheit für die Linksparteien SPD, USPD und KPD. Die darauffolgende Regierungsbildung setzte auf eine Minderheitsregierung unter Duldung der KPD – ein bezeichnendes Zeichen für die politischen Spannungen in der Weimarer Republik.

1928: Gründung der Universität Aarhus

In der dänischen Stadt Aarhus wurde 1928 die Universität Aarhus gegründet, die heute als eine der führenden akademischen Einrichtungen des Landes gilt. Sie prägte die Bildungslandschaft in Dänemark nachhaltig.

1941: Grundsteinlegung für das Pentagon

Am 11. September 1941 wurde der Grundstein für das Pentagon gelegt. Das Gebäude sollte zum Zentrum der US-amerikanischen Verteidigungsplanung werden und spielt bis heute eine zentrale Rolle in der US-Sicherheitspolitik.

1952: Erste künstliche Herzklappe implantiert

Der US-amerikanische Arzt Charles A. Hufnagel setzte am 11. September 1952 einem Patienten die weltweit erste künstliche Herzklappe ein. Diese medizinische Pionierleistung war ein Meilenstein der modernen Herzchirurgie.

1954: Eröffnung des Bundessozialgerichts

In Kassel wurde 1954 das Bundessozialgericht eröffnet. Es fungiert seither als oberste Instanz in sozialen Rechtsfragen und hat maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Sozialrechts in Deutschland.

1961: Gründung des World Wildlife Fund (WWF)

Am 11. September 1961 wurde der World Wildlife Fund in der Schweiz gegründet. Heute als World Wide Fund for Nature (WWF) bekannt, setzt sich die Organisation weltweit für den Erhalt der natürlichen Lebensräume und den Schutz bedrohter Arten ein.

1961: Erste Ausgabe des Verbrauchermagazins DM

Ebenfalls am 11. September 1961 erschien die erste Ausgabe des Verbrauchermagazins „DM“. Es war das erste seiner Art, das umfassende Produkttests durchführte und somit eine neue Ära der Konsumentenaufklärung einläutete.

1962: Erste Single-Aufnahme der Beatles

Die Beatles nahmen am 11. September 1962 ihre erste Single „Love Me Do“ auf. Der Song markierte den Beginn einer Karriere, die die Musikwelt für immer verändern sollte.

1965: Rolling Stones in Deutschland

Die Rolling Stones gaben am 11. September 1965 ihr erstes Konzert in Deutschland. In der Halle Münsterland in Münster läuteten sie eine neue Ära der Rockmusik ein und begeisterten tausende Fans.

1990: Bush spricht von der „neuen Weltordnung“

US-Präsident George H. W. Bush sprach 1990 in einer vielbeachteten Rede zum ersten Mal über die „neue Weltordnung“. Dies war ein Signal für die Umgestaltung der internationalen Beziehungen nach dem Ende des Kalten Krieges.

1991: Sowjetunion zieht Truppen aus Kuba ab

Am 11. September 1991 kündigte die Sowjetunion den vollständigen Abzug ihrer Militäreinheiten aus Kuba an. Dieser Schritt war Teil der Entspannungspolitik in der Endphase des Kalten Krieges.

1995: RMS Queen Elizabeth 2 trifft auf Kaventsmann

Die RMS Queen Elizabeth 2 wurde 1995 von einer gigantischen Welle, einem sogenannten Kaventsmann, getroffen. Das Ereignis trug dazu bei, dass diese riesigen Wellen wissenschaftlich ernster genommen wurden.

2001: Terroranschläge in den USA

Der 11. September 2001 markierte einen der dunkelsten Tage der jüngeren Geschichte. Vier Passagierflugzeuge wurden von Terroristen entführt, zwei davon in das World Trade Center und eines ins Pentagon gelenkt. Ein viertes Flugzeug stürzte in einem Feld in Pennsylvania ab. Die Welt war nach diesem Tag nicht mehr dieselbe.

2007: Russland testet die „Vater aller Bomben“

Am 11. September 2007 testete Russland die damals stärkste konventionelle Bombe der Welt, die als „Vater aller Bomben“ bezeichnet wurde. Dieser Test löste weltweit Bedenken über das Wettrüsten aus.

Diese Ereignisse erinnern uns daran, dass der 11. September in vielerlei Hinsicht ein prägender Tag in der Geschichte ist – voller Wendepunkte, wissenschaftlicher Errungenschaften und tragischer Momente.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt