Historische Ereignisse am 12. Oktober

Am 12. Oktober sind im Laufe der Geschichte zahlreiche bemerkenswerte Ereignisse passiert, doch eines sticht besonders hervor: Der Attentat auf den CDU-Politiker Wolfgang Schäuble im Jahr 1990. Diese schicksalshafte Tat veränderte das Leben eines der einflussreichsten deutschen Politiker nachhaltig und prägte die politische Landschaft in Deutschland. Heute werfen wir einen Blick auf weitere bedeutende Ereignisse dieses Tages, die weltweit und historisch von großer Bedeutung waren.

1518: Verhör Martin Luthers in Augsburg Am 12. Oktober 1518 begann in Augsburg das Verhör Martin Luthers durch den päpstlichen Gesandten Kardinal Thomas Cajetan. Luther musste sich für seine kritischen Thesen gegen die katholische Kirche rechtfertigen. Dieses Ereignis trug maßgeblich zur Entstehung der Reformation bei, die die christliche Welt tiefgreifend veränderte.

1818: Eröffnung des Nationaltheaters München Das Nationaltheater München öffnete am 12. Oktober 1818 seine Türen. Es wurde ein wichtiger kultureller Anlaufpunkt in Deutschland und ist bis heute eine bedeutende Bühne für Opern- und Theateraufführungen. Die Eröffnung war ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung der deutschen Kultur.

1847: Gründung von Siemens & Halske Werner von Siemens und Johann Georg Halske gründeten am 12. Oktober 1847 in Berlin die Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske. Dieses Unternehmen, das später zu Siemens wurde, entwickelte sich zu einem der weltweit führenden Technologiekonzerne und prägte die industrielle Entwicklung Deutschlands maßgeblich.

1887: Gründung der Yamaha Corporation Die Yamaha Corporation wurde am 12. Oktober 1887 in Japan gegründet. Das Unternehmen erlangte durch die Herstellung von Musikinstrumenten weltweite Berühmtheit und entwickelte später auch HiFi-Systeme. Yamaha ist bis heute ein weltweit bekannter Name in der Musik- und Elektronikindustrie.

1909: Gründung des Fußballvereins Coritiba FC Der brasilianische Fußballverein Coritiba FC wurde am 12. Oktober 1909 gegründet. Er zählt zu den traditionsreichsten Fußballvereinen Brasiliens und hat eine lange Geschichte im südamerikanischen Fußball.

1910: Gründung der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung Am 12. Oktober 1910 wurde in Wien die Wiener Psychoanalytische Vereinigung offiziell gegründet. Im Haus von Sigmund Freud trafen sich Psychoanalytiker, um die von Freud entwickelte Lehre zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Dies war ein bedeutender Moment in der Geschichte der Psychologie.

1928: Erste Anwendung der Eisernen Lunge Am 12. Oktober 1928 wurde in der Bostoner Kinderklinik erstmals eine Eiserne Lunge verwendet. Diese Innovation rettete vielen an Poliomyelitis erkrankten Menschen das Leben und gilt als wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Medizin.

1949: Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) In München wurde am 12. Oktober 1949 der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) gegründet. Der DGB spielte eine zentrale Rolle bei der Vertretung der Interessen von Arbeitnehmern in der Nachkriegszeit und ist bis heute eine wichtige Institution in der deutschen Arbeitswelt.

1971: Uraufführung von „Jesus Christ Superstar“ Am 12. Oktober 1971 wurde in New York das Rock-Musical „Jesus Christ Superstar“ von Andrew Lloyd Webber uraufgeführt. Dieses Musical setzte neue Maßstäbe im Musiktheater und erfreut sich bis heute weltweiter Popularität.

1979: Erstes Hörspiel der Serie „Die drei ???“ Am 12. Oktober 1979 erschien mit „Die drei ??? und der Super-Papagei“ das erste Hörspiel der beliebten Serie „Die drei ???“. Diese Serie entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Hörspielreihen in Deutschland und begeistert bis heute Millionen von Hörern.

1981: Premiere von „Rudis Tagesshow“ Am 12. Oktober 1981 parodierte Rudi Carrell erstmals die Tagesschau mit seiner Sendung „Rudis Tagesshow“. Diese humoristische Darstellung der Nachrichten wurde schnell zu einem Publikumsliebling und etablierte sich als feste Größe im deutschen Fernsehen.

1984: Bombenanschlag der IRA auf das Grand Hotel in Brighton Am 12. Oktober 1984 zündete die IRA eine Bombe im Grand Hotel in Brighton, in dem sich die britische Premierministerin Margaret Thatcher und ihr Kabinett aufhielten. Fünf Menschen kamen ums Leben, und 32 weitere wurden verletzt. Dieser Anschlag ging als einer der schwersten Terrorakte der IRA in die Geschichte ein.

1990: Attentat auf Wolfgang Schäuble Am 12. Oktober 1990 wurde der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble bei einer Wahlkampfveranstaltung niedergeschossen. Seitdem ist er vom dritten Brustwirbel an abwärts gelähmt. Dieses Attentat erschütterte die deutsche Politik und prägte Schäubles weitere Karriere nachhaltig.

1999: Weltbevölkerung überschreitet sechs Milliarden Nach Berechnungen der Vereinten Nationen überschritt die Weltbevölkerung am 12. Oktober 1999 die Marke von sechs Milliarden Menschen. Dieser Meilenstein verdeutlichte die Herausforderungen der globalen Bevölkerungsentwicklung und der damit verbundenen Ressourcenverteilung.

Das heutige Datum ist reich an historischen Ereignissen, die sowohl Deutschland als auch die Welt nachhaltig geprägt haben.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt