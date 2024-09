Historische Ereignisse am 13. September

Am 13. September 1584 wurde der Bau des Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial in Spanien abgeschlossen. Das imposante Kloster- und Schlossgebäude, das von König Philipp II. in Auftrag gegeben wurde, zählt zu den Meisterwerken der Renaissance-Architektur und spiegelt den politischen und kulturellen Anspruch Spaniens im 16. Jahrhundert wider.

1807: Ludwig van Beethovens Messe in C-Dur op. 86 wird in Eisenstadt uraufgeführt

Am 13. September 1807 erklang in Eisenstadt zum ersten Mal Ludwig van Beethovens Messe in C-Dur op. 86. Das Werk wurde auf Wunsch von Fürst Nikolaus Esterházy komponiert und markierte einen bedeutenden Moment in Beethovens kirchenmusikalischem Schaffen.

1813: Die Isarbrücke in München stürzt ein und reißt über 100 Schaulustige in den Tod

Ein tragisches Unglück ereignete sich am 13. September 1813 in München, als die Isarbrücke während eines Hochwassers einstürzte. Mehr als 100 Menschen, die das Schauspiel der Naturgewalt beobachteten, wurden von den Fluten mitgerissen und fanden den Tod.

1845: Auftreten der Kartoffelfäule in Irland, Beginn der Großen Hungersnot

Am 13. September 1845 wurde in Irland erstmals die Kartoffelfäule festgestellt. Die Ernteverluste, die diese Pflanzenkrankheit verursachte, führten in den kommenden Jahren zur Großen Hungersnot, in deren Verlauf Millionen Iren hungerten oder auswandern mussten.

1914: Beginn des „Wettlaufs zum Meer“ im Ersten Weltkrieg

Der 13. September 1914 markiert den Beginn des sogenannten „Wettlaufs zum Meer“ im Ersten Weltkrieg. In dieser Phase des Krieges versuchten deutsche und alliierte Truppen, ihre Linien nach Norden bis zur Küste auszudehnen, was letztlich zur Pattsituation und zum Stellungskrieg führte.

1922: Rekordtemperatur von 58 °C in al-ʿAzīzīya, Libyen gemessen

Am 13. September 1922 wurde in der libyschen Stadt al-ʿAzīzīya die bis dahin höchste jemals gemessene Temperatur von 58 °C registriert. Diese Rekordhitze sorgte weltweit für Aufsehen und hielt sich lange in den Wetterannalen.

1927: Gründung des japanischen Unternehmens JVC

Am 13. September 1927 wurde das japanische Unternehmen JVC gegründet, das später durch die Entwicklung innovativer Unterhaltungselektronik wie Videorekordern und Kassettenrekordern weltweite Bekanntheit erlangte.

1933: Gründung des Fußballvereins SV Austria Salzburg

Durch den Zusammenschluss von Hertha Salzburg und Rapid Salzburg wurde am 13. September 1933 der SV Austria Salzburg ins Leben gerufen. Der Verein entwickelte sich später zu einem der erfolgreichsten Fußballclubs Österreichs, der auch international Anerkennung fand.

1933: Hitler eröffnet Propagandakampagne für das Winterhilfswerk

Am 13. September 1933 eröffnete Adolf Hitler mit der Parole „Kampf gegen Hunger und Kälte“ eine groß angelegte Propagandakampagne für das Winterhilfswerk, das zur Unterstützung der Arbeitslosen im Dritten Reich dienen sollte. Die Aktion wurde zum zentralen Instrument der NS-Propaganda.

1940: Der Buckingham-Palast wird bei einem Bombenangriff beschädigt

Während des Zweiten Weltkriegs wurde am 13. September 1940 der Buckingham-Palast bei einem deutschen Luftangriff auf London getroffen. Die königliche Residenz erlitt schwere Schäden, jedoch blieben König Georg VI. und Königin Elisabeth unverletzt.

1950: Erste Volkszählung in der Bundesrepublik Deutschland

Am 13. September 1950 fand in der Bundesrepublik Deutschland die erste Volkszählung statt. Dabei wurde die Bevölkerungszahl auf 47,3 Millionen Menschen ermittelt, was die Grundlage für zukünftige politische und wirtschaftliche Planungen bildete.

1959: Luna 2 schlägt als erster künstlicher Flugkörper auf dem Mond auf

Die sowjetische Raumsonde Luna 2 erreichte am 13. September 1959 als erstes von Menschenhand geschaffenes Objekt den Mond. Dieser historische Meilenstein in der Raumfahrt legte den Grundstein für den Wettlauf der Supermächte im All.

1968: Albanien verlässt den Warschauer Pakt

Am 13. September 1968 trat Albanien aus dem Warschauer Pakt aus, nachdem das Land bereits zuvor seine Beziehungen zur Sowjetunion gekappt hatte. Dieser Schritt markierte Albaniens Hinwendung zu einer eigenständigen kommunistischen Politik unter Enver Hoxha.

1970: Erster New-York-City-Marathon

Am 13. September 1970 wurde der erste New-York-City-Marathon ausgetragen. Das Laufevent, das mittlerweile zu den größten und prestigeträchtigsten Marathonläufen der Welt zählt, lockte damals lediglich 127 Teilnehmer an.

1980: Erste Blinddarmoperation mittels Laparoskopie

Kurt Semm führte am 13. September 1980 in Kiel die erste Blinddarmoperation auf laparoskopischem Weg durch. Diese bahnbrechende minimalinvasive Methode revolutionierte die Chirurgie und setzte neue Maßstäbe in der Medizin.

1985: Veröffentlichung von Super Mario Bros. in Japan

Am 13. September 1985 erschien in Japan das Videospiel „Super Mario Bros.“, das von der Firma Nintendo entwickelt wurde. Dieses Spiel wurde zu einem weltweiten Phänomen und legte den Grundstein für die Popularität von Videospielen in der Popkultur.

1987: Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und die Barschel-Affäre

Die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein am 13. September 1987 standen im Zeichen der sogenannten Barschel-Affäre. Der Skandal führte zu erheblichen Verlusten der CDU, die sechs ihrer Mandate einbüßte, während die SPD und die FDP Gewinne verbuchten.

1988: Schweiz lehnt Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft ab

Am 13. September 1988 entschied sich der Schweizer Bundesrat gegen einen Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft (EG). Dieser Beschluss verdeutlichte die Politik der Neutralität und Unabhängigkeit der Schweiz im europäischen Kontext.

1991: Erstausstrahlung der Simpsons in Deutschland

Am 13. September 1991 lief die erste Episode der US-amerikanischen Zeichentrickserie „Die Simpsons“ im deutschen Fernsehen. Die Serie wurde zu einem kulturellen Phänomen und prägte Generationen von Zuschauern weltweit.

2004: Amélie Mauresmo wird erste französische Tennisspielerin an der Spitze der WTA-Weltrangliste

Am 13. September 2004 erreichte die Tennisspielerin Amélie Mauresmo als erste Französin die Spitze der WTA-Weltrangliste. Dieser Erfolg markierte einen Höhepunkt ihrer beeindruckenden Karriere und verschaffte ihr weltweite Anerkennung.

Die historischen Ereignisse des 13. Septembers zeigen eindrucksvoll, wie sich an diesem Tag im Laufe der Jahrhunderte dramatische, wissenschaftliche, kulturelle und sportliche Wendepunkte ereignet haben. Bemerkenswert ist auch, dass es seit Einführung des gregorianischen Kalenders bis heute 760 Freitage, die auf den 13. eines Monats gefallen sind, gegeben hat – Freitag der 13. ist eine Kombination, die immer wieder als besonders gilt.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt