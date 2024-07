POL-DO: Verkehrsunfall mit Straßenbahn in Dortmund-Lindenhorst – Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Posted in

Verkehrsunfall mit Straßenbahn in Dortmund-Lindenhorst (ots) – Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein Fußgänger am Sonntag (14.7.2024) bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn auf der Evinger Straße in Dortmund-Lindenhorst.

Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei betrat der Dortmunder um 11.24 Uhr die Evinger Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Übereinstimmenden Zeugenaussagen zufolge reagierte der Mann nicht auf ein Warnsignal des Bahnfahrers.

Der Fahrer (57 aus Dortmund) der U 41 leitete eine Notbremsung ein, konnte die Straßenbahn jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten. Die Bahn erfasste den Fußgänger.

Erste Hilfe leistete umgehend der Fahrer der Bahn. Er wurde anschließend psychologisch betreut.

Der Rettungsdienst versorgte den Fußgänger am Unfallort und lieferte ihn in ein Krankenhaus ein, wo er aufgrund der lebensgefährlichen Verletzungen sofort operiert wurde.

Die Polizei sperrte die Evinger Straße für die Unfallaufnahme bis 14.04 Uhr. Die Unfallermittlungen führte ein Verkehrsunfallaufnahme-Team durch.

Die Identität des Fußgängers ist aktuell nicht bekannt (14.7.2024, 19.15 Uhr). Die Ermittlungen dazu dauern an.