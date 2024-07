Historische Ereignisse am 20. Juli

Posted in

Am heutigen 20. Juli erinnern wir uns an einige bedeutende Ereignisse der Geschichte, die sich an diesem Datum ereignet haben. Von politischen Umwälzungen über wissenschaftliche Entdeckungen bis hin zu kulturellen Meilensteinen – dieser Tag hat im Laufe der Jahre viele prägende Momente erlebt.

1808: Napoleons Bruder Joseph Bonaparte zieht als König von Spanien in Madrid ein.

Am 20. Juli 1808 wurde Joseph Bonaparte, Bruder von Napoleon Bonaparte, als König von Spanien in Madrid eingesetzt. Dies geschah während der Napoleonischen Kriege, als Napoleon versuchte, seine Kontrolle über Europa zu festigen. Josephs Herrschaft war jedoch von Anfang an umstritten und stieß auf erheblichen Widerstand der spanischen Bevölkerung.

1842: Der höchste Berg der Pyrenäen, der Aneto, wird durch den russischen Ex-Offizier Platon de Tchihatcheff und seine Begleiter erstmals bestiegen.

Am 20. Juli 1842 gelang dem russischen Ex-Offizier Platon de Tchihatcheff gemeinsam mit seinen Begleitern die Erstbesteigung des Aneto, des höchsten Berges der Pyrenäen. Diese beeindruckende Leistung markierte einen bedeutenden Moment in der Geschichte des Bergsteigens und eröffnete neue Perspektiven für künftige Expeditionen in dieser Region.

1881: Der Sioux-Häuptling Sitting Bull kapituliert mit seinen Gefährten in Buford (North Dakota) vor der United States Army.

Am 20. Juli 1881 kapitulierte der berühmte Sioux-Häuptling Sitting Bull zusammen mit seinen Gefährten in Buford, North Dakota, vor der United States Army. Hunger, Heimweh und geringe Erfolgsaussichten des weiteren Kampfes zwangen die Indianer zur Rückkehr aus dem kanadischen Exil. Diese Kapitulation bedeutete das Ende des Widerstands der Sioux gegen die US-Regierung.

1906: Finnland führt als erstes europäisches Land das aktive und passive Frauenwahlrecht ein.

Am 20. Juli 1906 schrieb Finnland Geschichte, indem es als erstes europäisches Land das aktive und passive Wahlrecht für Frauen einführte. Dieser Fortschritt war ein bedeutender Schritt in Richtung Gleichberechtigung und ebnete den Weg für ähnliche Entwicklungen in anderen Ländern.

1944: Operation Walküre: Claus Schenk Graf von Stauffenberg verübt ein Attentat auf Adolf Hitler, das jedoch scheitert.

Am 20. Juli 1944 unternahm Claus Schenk Graf von Stauffenberg einen mutigen Versuch, Adolf Hitler durch ein Attentat zu töten. Diese Operation Walküre genannte Aktion scheiterte jedoch, und Hitler überlebte das Attentat. Stauffenberg und seine Mitverschwörer wurden verhaftet und hingerichtet. Dieses Ereignis bleibt ein Symbol des Widerstands gegen das NS-Regime.

1944: Die Gesundheitsbehörden in Bombay geben bekannt, dass eine Cholera-Epidemie in den vergangenen drei Monaten 34.000 Menschenleben gefordert hat.

Am 20. Juli 1944 gaben die Gesundheitsbehörden in Bombay bekannt, dass eine verheerende Cholera-Epidemie in den vergangenen drei Monaten 34.000 Menschenleben gefordert hatte. Diese Tragödie verdeutlichte die Notwendigkeit verbesserter Hygienemaßnahmen und Gesundheitsversorgung in der Region.

1969: Der erstmals teilnehmende belgische Radrennfahrer Eddy Merckx gewinnt überlegen die 56. Tour de France.

Am 20. Juli 1969 triumphierte der belgische Radrennfahrer Eddy Merckx bei seiner ersten Teilnahme an der Tour de France. Mit einem überlegenen Sieg bei der 56. Ausgabe dieses berühmten Radrennens legte Merckx den Grundstein für eine der erfolgreichsten Karrieren im Radsport.

1975: Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wird gegründet.

Am 20. Juli 1975 wurde der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gegründet. Diese Organisation setzt sich seitdem für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und eine nachhaltige Entwicklung ein und hat maßgeblich zur Umweltbewegung in Deutschland beigetragen.

1976: Der Lander der Raumsonde Viking 1 erreicht die Oberfläche des Mars und macht die erste Nahaufnahme der Marsoberfläche.

Am 20. Juli 1976 erreichte der Lander der Raumsonde Viking 1 die Oberfläche des Mars und machte die erste Nahaufnahme des Planeten. Diese bahnbrechende Mission lieferte wertvolle Daten und Bilder, die unser Verständnis des Mars und des Weltraums insgesamt erweiterten.

1999: Russland erklärt die 1945 in Deutschland erbeuteten Kunstschätze zu russischem Eigentum.

Am 20. Juli 1999 erklärte Russland die im Jahr 1945 in Deutschland erbeuteten Kunstschätze zu russischem Eigentum. Diese Entscheidung führte zu Spannungen zwischen Deutschland und Russland und warf Fragen über den Umgang mit Kulturgütern nach dem Zweiten Weltkrieg auf.

1999: Ernst-Volker Staub und Daniela Klette, Mitglieder der seit April 1998 offiziell aufgelösten RAF, überfallen in Duisburg einen Geldtransporter mit einer Panzerfaust.

Am 20. Juli 1999 überfielen Ernst-Volker Staub und Daniela Klette, ehemalige Mitglieder der RAF, in Duisburg einen Geldtransporter mit einer Panzerfaust. Dieser Vorfall zeigte, dass trotz der offiziellen Auflösung der RAF weiterhin eine Bedrohung durch ehemalige Mitglieder bestand.

1940: Die US-amerikanische Musikfachzeitschrift Billboard gibt die ersten Top Ten in den USA bekannt. Den ersten Nummer-eins-Hit hat Tommy Dorsey.

Am 20. Juli 1940 veröffentlichte die US-amerikanische Musikfachzeitschrift Billboard die ersten Top Ten in den USA. Den ersten Nummer-eins-Hit dieser Liste hatte Tommy Dorsey, was einen wichtigen Moment in der Geschichte der Musikcharts markierte.

2006: Radprofi Jan Ullrich erhält von seinem Rennstall T-Mobile-Team eine außerordentliche Kündigung, nachdem er zuvor gegen ihn erhobene Dopingvorwürfe nicht entkräften konnte.

Am 20. Juli 2006 wurde der deutsche Radprofi Jan Ullrich von seinem Rennstall T-Mobile-Team außerordentlich gekündigt. Ullrich konnte zuvor erhobene Dopingvorwürfe nicht entkräften, was zu seiner Entlassung führte und einen tiefen Einschnitt in seiner Karriere darstellte.

Diese historischen Ereignisse erinnern uns daran, wie vielfältig und tiefgreifend die Einflüsse der Vergangenheit auf unsere heutige Welt sind.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt