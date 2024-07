Historische Ereignisse am 21. Juli

Posted in

Heute, am 21. Juli 2024, werfen wir einen Blick zurück auf bedeutende Ereignisse, die sich an diesem Tag in der Geschichte ereignet haben.

1856: Gründung des Frankfurter Geschäftsberichts

Am 21. Juli 1856 gründeten Leopold Sonnemann und Heinrich B. Rosenthal den Frankfurter Geschäftsbericht, der später zur Frankfurter Zeitung wurde. Diese Publikation entwickelte sich zu einem wichtigen Sprachrohr für Wirtschaft und Politik und legte den Grundstein für den heutigen Journalismus in Deutschland.

1879: Eröffnung der Giessbachbahn

Im Schweizer Kanton Bern wurde 1879 die Giessbachbahn als erste Standseilbahn in Europa in Betrieb genommen. Diese innovative Bahn transportierte Gäste vom Brienzersee hinauf zum Grandhotel Giessbach und markierte einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Tourismusinfrastruktur.

1897: Eröffnung der Tate Gallery of British Art

Die Tate Gallery of British Art, heute bekannt als Tate Britain, wurde am 21. Juli 1897 in London eröffnet. Dieses Museum widmet sich der britischen Kunst und wurde schnell zu einer bedeutenden kulturellen Institution.

1902: Das Unglück der Primus

Am 21. Juli 1902 ereignete sich auf der Niederelbe bei Hamburg eine tragische Kollision: Der Vergnügungsdampfer Primus sank nach einem Zusammenstoß mit dem Schlepper Hansa. Dabei verloren 101 von 206 Passagieren ihr Leben.

1919: Gründung der Fokker Flugzeugwerke

Anton Herman Gerard Fokker gründete am 21. Juli 1919 zusammen mit Partnern das Unternehmen N. V. Nederlandsche Vliegtuigenfabrieken, bekannt als Fokker Flugzeugwerke. Dieses Unternehmen wurde für seine bedeutenden Beiträge zur Luftfahrtindustrie berühmt.

1941: Luftangriff auf Moskau

Die deutsche Luftwaffe startete am 21. Juli 1941 einen ersten Luftangriff auf Moskau mit insgesamt 195 Kampfflugzeugen. Dieser Angriff dauerte bis zum nächsten Tag und markierte einen Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg.

1946: Erster Düsenflugzeugstart auf einem Flugzeugträger

Am 21. Juli 1946 startete und landete der McDonnell-FH-Prototyp XFD-1 als erstes US-amerikanisches düsengetriebenes Flugzeug erfolgreich auf einem Flugzeugträger. Dies stellte einen bedeutenden Fortschritt in der Militärluftfahrt dar.

1950: Der Sprung von Elefantenkuh Tuffi

Ein kurioses Ereignis fand am 21. Juli 1950 statt, als die Elefantenkuh Tuffi aus der Wuppertaler Schwebebahn in die Wupper sprang. Dieses Ereignis ist bis heute eine lokale Legende.

1951: Rückkehr des Dalai Lama nach Lhasa

Am 21. Juli 1951 kehrte der Dalai Lama aus dem Exil nach Lhasa zurück, um seine religiösen Funktionen wieder aufzunehmen. Diese Rückkehr hatte eine bedeutende religiöse und politische Bedeutung für Tibet.

1969: Erster Mensch auf dem Mond

Eines der größten Ereignisse der Menschheitsgeschichte ereignete sich am 21. Juli 1969: Neil Armstrong betrat als erster Mensch den Mond, gefolgt von Buzz Aldrin. Dieser Moment markierte einen historischen Triumph der Raumfahrt.

1983: Tiefste Temperatur der Erde

In der Wostok-Station in der Ostantarktis wurde am 21. Juli 1983 die bis heute tiefste gemessene Temperatur der Erde mit −89,2 °C registriert. Diese extremen Bedingungen verdeutlichen die Herausforderungen der Antarktisforschung.

1987: Veröffentlichung von „Appetite for Destruction“

Das Album „Appetite for Destruction“ von Guns N’ Roses wurde am 21. Juli 1987 veröffentlicht und gehört bis heute zu den meistverkauften Rockalben. Es prägte die Musikgeschichte und beeinflusste zahlreiche Künstler.

1994: Tony Blair wird Chef der Labour Party

Am 21. Juli 1994 wurde Tony Blair zum Chef der Labour Party gewählt und damit britischer Oppositionsführer. Seine Wahl leitete eine Ära bedeutender politischer Veränderungen im Vereinigten Königreich ein.

2005: Londoner Anschläge und Bundestagsauflösung

Der 21. Juli 2005 war geprägt von zwei bedeutenden Ereignissen: In London wurden, zwei Wochen nach den Terroranschlägen, erneut Sprengsätze gefunden, die jedoch nicht detonierten. Gleichzeitig löste Bundespräsident Horst Köhler den Deutschen Bundestag auf und setzte Neuwahlen für den 18. September an.

2007: Veröffentlichung des letzten Harry-Potter-Bandes

Am 21. Juli 2007 wurde der siebte und letzte Harry-Potter-Band auf Englisch veröffentlicht. Diese Veröffentlichung markierte das Ende einer literarischen Ära, die Millionen von Lesern weltweit begeisterte.

2011: Ende der Space-Shuttle-Ära

Mit der Landung der NASA-Raumfähre Atlantis am 21. Juli 2011 ging die Ära der Space Shuttles zu Ende. Diese Mission beendete ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der bemannten Raumfahrt.

Die hier aufgeführten Ereignisse zeigen, wie vielseitig und bedeutsam der 21. Juli in der Geschichte war. Von technologischen Durchbrüchen über kulturelle Meilensteine bis hin zu tragischen Unfällen – dieser Tag hat viele Facetten der Menschheitsgeschichte geprägt.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt