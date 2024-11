Historische Ereignisse am 22. November

Am 22. November 1963 veränderte ein Attentat die Welt: Der amerikanische Präsident John F. Kennedy wurde in Dallas ermordet. Dieses tragische Ereignis hat nicht nur die politische Landschaft der USA nachhaltig geprägt, sondern wurde zum Wendepunkt des 20. Jahrhunderts. Doch auch andere Ereignisse am heutigen Datum bieten spannende Einblicke in die Geschichte.

1497: Vasco da Gama erreicht das Kap der Guten Hoffnung

Auf der Suche nach dem Seeweg nach Indien segelte der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama am 22. November 1497 um das Kap der Guten Hoffnung. Diese Entdeckung eröffnete neue Handelswege und markierte den Beginn eines Zeitalters globaler Seefahrt und Kolonialismus.

1574: Juan Fernández entdeckt eine Inselgruppe

Der spanische Seefahrer Juan Fernández stieß im Pazifik auf eine Inselgruppe, die später seinen Namen tragen sollte. Besonders bekannt wurde die Robinson-Crusoe-Insel, auf der der Schotte Alexander Selkirk im Jahr 1704 strandete und die als Vorlage für Daniel Defoes berühmten Roman diente.

1957: Harry Belafonte an der Spitze der britischen Charts

Mit „Mary’s Boy Child“ schrieb Harry Belafonte Musikgeschichte. Als erster schwarzer Künstler erreichte er Platz eins der britischen Hitparade. Der Erfolg des Weihnachtsliedes blieb beeindruckende sieben Wochen bestehen und trug zur weltweiten Popularität von Belafonte bei.

1959: Erstausstrahlung von „Unser Sandmännchen“ in der DDR

Am 22. November 1959 flimmerte die erste Folge von „Unser Sandmännchen“ über die Bildschirme in der DDR. Die ikonische Kindersendung wurde schnell zu einem Kultformat und gehört bis heute zur deutschen Fernsehkultur.

1963: Attentat auf John F. Kennedy

Das Attentat auf John F. Kennedy schockierte die Welt. Während einer Fahrt durch Dallas wurde der 35. Präsident der Vereinigten Staaten erschossen. Wenige Stunden später legte Lyndon B. Johnson seinen Amtseid als Nachfolger ab. Dieses Ereignis bleibt eines der am meisten diskutierten in der Geschichte des 20. Jahrhunderts.

1963: Veröffentlichung des Albums „With The Beatles“

Am selben Tag veröffentlichte die britische Band The Beatles ihr zweites Studioalbum „With The Beatles“. Das Werk gilt als Meilenstein in der Musikgeschichte und festigte die aufkommende „Beatlemania“.

1968: The Beatles und das Weiße Album

Mit dem legendären „Weißen Album“ setzten The Beatles erneut Maßstäbe. Die experimentelle und facettenreiche Platte wurde ein Klassiker der Musikgeschichte.

1977: Erstflug der Concorde nach New York

Die Concorde startete zu ihrem ersten kommerziellen Überschallflug von Paris nach New York. Das elegante Flugzeug war ein Symbol für technische Innovation und Geschwindigkeit, auch wenn es später aufgrund hoher Betriebskosten und Sicherheitsbedenken aus dem Verkehr gezogen wurde.

1983: Bundestag billigt Stationierung der Pershing-2-Raketen

Ein heikles Kapitel des Kalten Krieges: Der Deutsche Bundestag stimmte der Stationierung von Pershing-2-Raketen in der Bundesrepublik zu. Diese Entscheidung führte zu massiven Protesten in der Bevölkerung.

1990: Margaret Thatcher tritt zurück

Nach mehr als einem Jahrzehnt im Amt gab Margaret Thatcher ihren Rücktritt bekannt. Die „Eiserne Lady“ war eine der prägendsten Figuren der britischen Politik des 20. Jahrhunderts.

1997: Bau des Drei-Schluchten-Staudamms beginnt

Der Bau des Drei-Schluchten-Staudamms in China begann. Das Projekt ist eines der größten Ingenieursvorhaben der Menschheitsgeschichte, brachte jedoch auch enorme ökologische und soziale Folgen mit sich.

2005: Angela Merkel wird Bundeskanzlerin

Angela Merkel wurde als erste Frau in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zur Bundeskanzlerin gewählt. Sie prägte die deutsche Politik über 16 Jahre und genoss weltweit Anerkennung.

2006: Tierschutzpartei in den Niederlanden im Parlament

Zum ersten Mal zog mit der Partij voor de Dieren eine Tierschutzpartei in ein nationales Parlament ein. Dieser Meilenstein verdeutlichte die wachsende Bedeutung von Tierschutz in der Politik.

2013: Veröffentlichung der XBox One in Europa

Microsoft brachte die XBox One auf den europäischen Markt. Die Spielkonsole setzte neue Standards in der Gaming-Industrie und sorgte für einen Wettlauf unter den Herstellern.

2017: Kabinett Weil II in Niedersachsen ernannt

Nach den Landtagswahlen in Niedersachsen wurde das rot-schwarze Kabinett Weil II gebildet. Diese Koalition unter der Führung von Stephan Weil war ein Signal für politische Kontinuität.

2018: Letzter Otto-Katalog wird gedruckt

Eine Ära ging zu Ende: Der traditionsreiche Otto-Katalog wurde 2018 zum letzten Mal gedruckt. Mit der Digitalisierung wurde das Versandhandelsgeschäft zunehmend online abgewickelt.

2018: Wiedereröffnung des Anne-Frank-Hauses

Nach umfangreichen Renovierungen öffnete das Anne-Frank-Haus in Amsterdam wieder seine Türen. Die modernisierte Ausstellung zieht weiterhin Besucher aus aller Welt an und erinnert an das Schicksal der Anne Frank.

Der 22. November ist ein Datum voller historischer Höhepunkte, die die Welt in den Bereichen Politik, Technik, Kultur und Gesellschaft geprägt haben. Es lohnt sich, diese Ereignisse zu reflektieren und ihre Bedeutung für unsere heutige Zeit zu erkennen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt