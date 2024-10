Historische Ereignisse am 24. Oktober

Der 24. Oktober markiert bedeutende historische Ereignisse, die die Welt in vielerlei Hinsicht geprägt haben. Von monumentalen Bauwerken bis hin zu globalen Krisen – dieser Tag bietet einen tiefen Einblick in die Geschichte. Eines der bedeutsamsten Ereignisse ist zweifellos der Börsencrash am „Schwarzen Donnerstag“ 1929, der den Beginn der Weltwirtschaftskrise markierte. Diese Krise veränderte die Weltwirtschaft nachhaltig und hatte gravierende Auswirkungen auf Millionen von Menschen weltweit. Doch auch andere Ereignisse am 24. Oktober verdienen besondere Beachtung.

1260: Weihe der Kathedrale von Chartres

Nach rund 65 Jahren Bauzeit wird die hochgotische Kathedrale von Chartres geweiht. Sie gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke der französischen Gotik und beeindruckt bis heute durch ihre Architektur und die kunstvollen Glasfenster, die eine der weltweit größten erhaltenen mittelalterlichen Sammlungen bilden.

1857: Gründung des FC Sheffield

Mit der Gründung des FC Sheffield in England wird der erste Fußballverein der Welt ins Leben gerufen. Der Verein legte den Grundstein für den modernen Vereinsfußball und prägte das heute weltweit beliebte Spiel.

1902: Ausbruch des Vulkans Santa María

In Guatemala bricht der Vulkan Santa María aus. Der mehrtägige, katastrophale Ausbruch zerstört die Stadt Quetzaltenango fast vollständig und zählt zu den schwersten Vulkanausbrüchen des 20. Jahrhunderts.

1909: Eröffnung des Stade de Paris

Das Stade de Paris, ein wichtiges Stadion in der französischen Hauptstadt, wird eröffnet. Es wird in den folgenden Jahrzehnten als zentraler Austragungsort für zahlreiche nationale und internationale Sportereignisse dienen.

1929: „Schwarzer Donnerstag“ und der Beginn der Weltwirtschaftskrise

Am 24. Oktober 1929 endet eine jahrelange Hausse an der New Yorker Börse abrupt. Der „Schwarze Donnerstag“ markiert den Beginn der Weltwirtschaftskrise, die Millionen Menschen in Armut stürzen und die politischen Landschaften weltweit verändern wird.

1931: Eröffnung der George Washington Bridge

Die George Washington Bridge zwischen New York und New Jersey wird eröffnet. Sie ist bis heute eine der verkehrsreichsten Brücken der Welt und ein bedeutendes Wahrzeichen der US-amerikanischen Ingenieurskunst.

1931: Al Capone verurteilt

Der berüchtigte US-amerikanische Gangster Al Capone wird wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von 50.000 Dollar und elf Jahren Gefängnis verurteilt. Dieser Prozess markiert das Ende seiner kriminellen Laufbahn.

1939: Stilllegung des Zeppelins USS Los Angeles

Das Starrluftschiff USS Los Angeles, eines der erfolgreichsten Luftschiffe der USA, wird außer Dienst gestellt. Es war eines der letzten Überbleibsel einer Ära, in der Luftschiffe als Hoffnungsträger für die Zukunft der Luftfahrt galten.

1945: Gründung der Vereinten Nationen

Mit dem Inkrafttreten ihrer Charta werden die Vereinten Nationen offiziell gegründet. Diese internationale Organisation wird zur Wahrung des Friedens und der Sicherheit in der Welt eine zentrale Rolle einnehmen.

1956: Lohnfortzahlungsstreik in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein beginnt ein historischer Streik um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Mit 114 Tagen wird er der längste Arbeitskampf in Deutschland seit 1905 und markiert einen wichtigen Meilenstein in der deutschen Arbeitsrechtsgeschichte.

1963: Grubenunglück von Lengede

Ein tragisches Grubenunglück in Lengede, Niedersachsen, verschüttet 129 Bergleute in einem Stollen. Die Rettungsarbeiten, die schließlich einige Überlebende ans Licht bringen, gehen als „Wunder von Lengede“ in die Geschichte ein.

1975: Frauenstreik in Island

In Island legen etwa 90 % der Frauen an diesem Tag das Land lahm, indem sie an einem nationalen Streik teilnehmen, um auf die Gleichberechtigung der Geschlechter aufmerksam zu machen. Der Streik ist ein bedeutender Schritt im isländischen Kampf um Frauenrechte.

1990: Abschaffung der Todesstrafe in Ungarn

Ungarn erklärt die Todesstrafe als verfassungswidrig und schafft sie ab. Dieses Urteil gilt als Meilenstein in der Entwicklung der ungarischen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte.

1996: Rassenausschreitungen in Florida

Nach der Erschießung eines schwarzen Autofahrers durch einen weißen Polizisten in Saint Petersburg, Florida, brechen schwere Rassenunruhen aus. Der spätere Freispruch des Polizisten führt zu Plünderungen und landesweiten Protesten.

1998: Start der Raumsonde Deep Space 1

Von Cape Canaveral startet die Raumsonde Deep Space 1 ins All. Sie ist das erste Raumfahrzeug, das mit einem Ionenantrieb ausgestattet ist, und stellt einen technologischen Durchbruch in der Weltraumforschung dar.

2001: Brand im Gotthard-Strassentunnel

Ein verheerender Brand im Gotthard-Strassentunnel fordert das Leben von elf Menschen, nachdem zwei Lastwagen miteinander kollidieren. Der Tunnel bleibt für Sanierungsarbeiten zwei Monate geschlossen.

2003: Letzter Flug der Concorde

Die Concorde, das erste Überschall-Passagierflugzeug, startet zu ihrem letzten kommerziellen Flug von New York nach London. Damit endet eine Ära des schnellen Reisens, die über 30 Jahre lang die Luftfahrt revolutionierte.

2007: Erste World Vision Kinderstudie

Die erste Kinderstudie von World Vision wird veröffentlicht. Sie liefert wichtige Erkenntnisse über die Lebenssituation von Kindern in Deutschland und beeinflusst seither die Debatte über Kinderrechte und -wohlstand.

2014: Rekordsprung von Alan Eustace

Alan Eustace bricht den Höhenrekord im Stratosphärensprung, indem er aus 41 Kilometern Höhe abspringt und den Rekord von Felix Baumgartner übertrifft. Sein Sprung ist ein Meilenstein in der Entwicklung von Raumanzügen und der Erforschung der Stratosphäre.

Diese historischen Ereignisse zeigen, wie unterschiedlich die Herausforderungen und Fortschritte an einem einzelnen Tag in der Geschichte sein können. Sie erinnern uns daran, dass jeder Tag ein Kapitel in der fortlaufenden Geschichte der Menschheit schreibt.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt