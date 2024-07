Historische Ereignisse am 27. Juli

Heute, am 27. Juli 2024, erinnern wir uns an bedeutende Ereignisse, die an diesem Tag in der Geschichte stattfanden. Diese Ereignisse haben die Welt in vielerlei Hinsicht geprägt und verdienen unsere Aufmerksamkeit.

1694: Gründung der Bank of England

Am 27. Juli 1694 wurde die Bank of England durch Beschluss des Parlaments und mit königlicher Genehmigung gegründet. Diese Initiative ging auf den schottischen Geschäftsmann William Paterson zurück, der die Gründung dieser Institution vorschlug, um die finanzielle Stabilität und den Handel Großbritanniens zu stärken. Die Bank of England spielte eine zentrale Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes und ist heute eine der wichtigsten Zentralbanken weltweit.

1769: Das erste Feuerwerk in London

In London wurde am 27. Juli 1769 das erste urkundlich belegte Feuerwerk abgefeuert. Dieses Spektakel war ein Meilenstein in der Geschichte öffentlicher Feiern und markierte den Beginn einer langen Tradition von Feuerwerken, die bis heute bei Feierlichkeiten und besonderen Anlässen weltweit beliebt sind.

1830: Ausbruch der Julirevolution in Frankreich

Am 27. Juli 1830 brach in Frankreich die Julirevolution aus. Diese Revolution richtete sich gegen die Restaurationspolitik des letzten Bourbonen-Königs Karl X. und führte zu seiner Abdankung. Die Julirevolution war ein entscheidendes Ereignis, das den Übergang von der Monarchie zur konstitutionellen Monarchie in Frankreich markierte und die politischen Landschaften in Europa nachhaltig veränderte.

1866: Erstes transatlantisches Telegraphenkabel in Betrieb

Am 27. Juli 1866 wurde das erste dauerhafte Telegraphenkabel über den Atlantik betriebsfertig. Diese technologische Errungenschaft revolutionierte die transatlantische Kommunikation und ermöglichte eine schnellere und effizientere Nachrichtenübermittlung zwischen Europa und Amerika.

1921: Durchbruch in der Insulin-Forschung

Den kanadischen Forschern Frederick Banting und Charles Best gelang am 27. Juli 1921 die Extraktion von Insulin, das sie Isletin nannten. Dies war ein bedeutender Fortschritt in der Behandlung von Diabetes. Im selben Jahr patentierte der rumänische Forscher Nicolae Paulescu sein Verfahren zur Herstellung von Insulin. Diese Entdeckungen retteten Millionen von Menschenleben und revolutionierten die medizinische Behandlung von Diabetes.

1924: Abschluss der VIII. Olympischen Sommerspiele in Paris

Die VIII. Olympischen Sommerspiele in Paris fanden am 27. Juli 1924 ihren feierlichen Abschluss. Diese Spiele waren ein bedeutendes internationales Sportereignis und trugen zur Förderung des Friedens und der Völkerverständigung bei.

1940: Bugs Bunny feiert sein Debüt

Am 27. Juli 1940 hatte Bugs Bunny seinen ersten Filmauftritt in der heute bekannten Form im Zeichentrickfilm „Die Hasenfalle“ unter der Regie von Tex Avery. Bugs Bunny wurde zu einer der bekanntesten und beliebtesten Zeichentrickfiguren weltweit.

1945: Clement Attlee wird britischer Premierminister

Nach gewonnener Unterhauswahl übernahm Clement Attlee am 27. Juli 1945 das Amt des britischen Premierministers von Winston Churchill. Attlee führte umfassende Sozialreformen ein und legte den Grundstein für den modernen britischen Wohlfahrtsstaat.

1949: Erstflug der De Havilland DH.106 Comet

Der Prototyp der De Havilland DH.106 Comet, des weltweit ersten Düsenverkehrsflugzeugs, absolvierte am 27. Juli 1949 seinen Erstflug. Dieses Flugzeug revolutionierte die Luftfahrtindustrie und markierte den Beginn des Jet-Zeitalters im zivilen Luftverkehr.

1950: Einführung des Titels „Held der Arbeit“ in der DDR

In der DDR wurde am 27. Juli 1950 der Titel „Held der Arbeit“ eingeführt. Dieser Titel wurde an herausragende Arbeiter verliehen, die besondere Leistungen in der Produktion oder im sozialistischen Aufbau erbracht hatten.

1955: Österreich erlangt volle Souveränität

Mit Inkrafttreten des Österreichischen Staatsvertrags erhielt Österreich am 27. Juli 1955 seine volle staatliche Souveränität zurück. Dieser Vertrag beendete die alliierte Besatzung und stellte die Unabhängigkeit Österreichs wieder her.

1964: Ausgabe der ersten 1000 Deutsche Mark Banknoten

Die Deutsche Bundesbank gab am 27. Juli 1964 die ersten Banknoten im Wert von 1000 Deutsche Mark aus. Auf den Geldscheinen waren ein Männerporträt von Lucas Cranach dem Älteren und der Limburger Dom abgebildet. Dies war der höchste von der Bundesbank emittierte Nennwert.

1972: Erstflug des F-15 Eagle

Der US-amerikanische Luftüberlegenheitsjäger F-15 Eagle absolvierte am 27. Juli 1972 seinen Erstflug. Dieses Flugzeug spielte eine entscheidende Rolle in der Luftkampfführung und ist bis heute im Einsatz.

1983: Madonna veröffentlicht ihr Debütalbum

Die amerikanische Pop-Künstlerin Madonna veröffentlichte am 27. Juli 1983 ihr gleichnamiges Debütalbum. Dieses Album legte den Grundstein für ihre erfolgreiche Karriere und machte sie zu einer Ikone der Popmusik.

1984: Premiere von „Purple Rain“

Am 27. Juli 1984 kam der Musikfilm „Purple Rain“ mit Prince in der Hauptrolle in die Kinos. Der Film und der gleichnamige Soundtrack wurden zu einem kulturellen Phänomen und festigten Princes Status als Musiklegende.

1990: Letzter Citroën 2CV vom Band

Im portugiesischen Mangualde lief am 27. Juli 1990 der letzte Citroën 2CV, genannt „Ente“, vom Band. Dieses Kultauto war über Jahrzehnte hinweg ein Symbol für erschwingliche Mobilität und französischen Charme.

1993: US-Dollar als Zahlungsmittel in Kuba zugelassen

Aufgrund der verheerenden Wirtschaftskrise wurde am 27. Juli 1993 in Kuba der US-Dollar als Zahlungsmittel zugelassen. Dies war ein bedeutender Schritt in der wirtschaftlichen Anpassung des sozialistischen Staates.

1996: Bombenattentat auf die Olympischen Spiele in Atlanta

Eric Rudolph verübte am 27. Juli 1996 ein Bombenattentat auf die Olympischen Sommerspiele in Atlanta. Zwei Menschen wurden getötet und 111 verletzt. Dieses tragische Ereignis überschattete die Spiele und führte zu verstärkten Sicherheitsmaßnahmen bei künftigen Großveranstaltungen.

1997: Jan Ullrich gewinnt die Tour de France

Der Radrennfahrer Jan Ullrich gewann am 27. Juli 1997 als erster Deutscher die Tour de France. Dieser Sieg markierte einen Meilenstein im deutschen Radsport und machte Ullrich zu einem nationalen Helden.

2000: Verkauf des San Francisco Chronicle

Am 27. Juli 2000 wurde der San Francisco Chronicle von der Eigentümerfamilie an die Hearst Corporation verkauft. Dieser Verkauf war ein bedeutendes Ereignis in der Medienlandschaft der USA und markierte das Ende einer Ära für die traditionsreiche Zeitung.

2002: Flugtagunglück von Lemberg

Beim Flugtagunglück von Lemberg am 27. Juli 2002 kamen 77 Menschen ums Leben und über 350 wurden verletzt. Es war die bislang schwerste Katastrophe bei einer Kunstflugvorführung und führte zu weitreichenden Veränderungen in den Sicherheitsvorschriften für Flugshows.

2018: Längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts

Am 27. Juli 2018 fand die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts statt. Gleichzeitig stand der Mars in Opposition, was nur alle 25.000 Jahre geschieht. Dieses außergewöhnliche astronomische Ereignis faszinierte Millionen von Menschen weltweit.

Diese historischen Ereignisse erinnern uns daran, wie vielfältig und bedeutend die Geschehnisse eines einzigen Tages sein können. Sie haben die Welt in verschiedenen Bereichen beeinflusst und hinterlassen bis heute Spuren.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt