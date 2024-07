Veranstaltungen Boppard und Umgebung für die Woche 02.08.-08.08.2024

Veranstaltungskalender Boppard und Umgebung für den Zeitraum 02.08. – 08.08.2024

Freitag, 02.08.2024

Wochenmarkt Boppard, 08.00 Uhr

Stände mit Fisch, Fleisch, Gemüse & Produkten aus der Region.

Geöffnet: 08.00 – 12.30 Uhr

Boppard, Marktplatz

Wochenmarkt Buchholz, 15.00 Uhr

Stände mit Fleisch, Gemüse & Wein aus der Region.

Geöffnet: 15.00 – 18.00 Uhr

Boppard – Buchholz, Heideplatz

Boppard-Bad Salzig, 16.00 Uhr

Führung durch den Welterbegarten Kurpark Bad Salzig

Treffpunkt ist um 16.00 an der Zapfstelle „Börnchen“, Ecke Römerstraße / Salzbornstraße in

Bad Salzig. Die beiden Guides Kerstin Dresen und Peter Tomczak führen monatlich durch

diesen Park und haben, neben vielem Wissenswerten, auch einige Überraschungen für Sie.

Samstag, 27.07.2024

Öffentliche Stadtführung, 11.00 Uhr

Öffentliche Stadtführung durch die Geschichte Boppards.

Dauer: 1,5 Stunden / Kosten: 5,- € pro Person.

Treffpunkt: Tourist Information, Altes Rathaus, Marktplatz

Boppard, Musik zum Sonntag, 12.30 Uhr

Basilika St. Severus Boppard, Orgel- und Kammermusik mit Texten

Dauer ca. 30 Minuten, Eintritt frei/Spende erbeten.

Boppard, Stadthalle: Rhein Vokal – Bach & Piazzolla, 19.00 Uhr

Unkonventionell und ohne Rücksicht auf Grenzen changiert die Wienerin Marie Spaemann

zwischen Klassik, Soul und Jazz, bewegt sich vom Bach-Prélude bis zum Piazzolla-Tango,

vom hebräischen Volkslied bis hin zu eigenen Songs. Im Duo mit dem Burgenländer Christian

Bakanic am Akkordeon erzählt sie betörende Geschichten – am Cello wie im Gesang. Dass

sie Brahmspreisträgerin und eine gefeierte klassische Solistin ist, lässt satte Cellotöne

erwarten. Infos unter: Tel.: 0 6131/9251800.

Boppard, Weinhaus Heilig Grab, Jazz in the Garden 19.30 Uhr

Jazz in the Garden – Schräglage Jazzband. Die Liebe zum Jazz und die unbändige

Spielfreude der Musiker lassen jeden Auftritt der Schräglage Jazzband zu einem einzigartigen

Ereignis werden. Infos unter Tel. 06742/2371 oder www.heiliggrab.de

Donnerstag, 08.08.2024

Öffentliche Weinprobe, 20.00 Uhr

Kosten: 5 Proben, 10, — € p. P.

Boppard, Weingut Thomas Perll, Oberstr. 81,

Tel. 06742/2477

Laufende Ausstellungen und Vorstellungen im Museum Boppard:

Ausstellung bis 01.09.2024

Aus dem Verborgenen ans Licht – Rota Blanck (1940-2011)

Die Ausstellung ist bis zum 1. September 2024 zu sehen.

Durch Vorbilder und Lehrer zunächst neoklassizistisch geprägt, fand die 1940 geborene

Künstlerin Roswitha (genannt Rota) Blanck einen eigenen Weg zwischen Figuration und

Abstraktion. Bereits in ihrer Studienzeit schuf sie Skulpturen, die durch die Schönheit des

Holzes, seine geschickten Bearbeitung und die formale Sicherheit des künstlerischen Entwurfs

überzeugen. Zieht man ihre Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen hinzu, wird auch ihr

sicheres Gespür für die Kraft der Linie und Farbharmonien deutlich. Bis auf wenige

Ausnahmen hat die Künstlerin stets figürlich gearbeitet, was einen niederschwelligen Zugang

zu ihrer Kunst ermöglicht. Museum Boppard, Kurfürstliche Burg, Burgplatz 2, 56154 Boppard

am Rhein Tel. 06742/8015984, www.museum-boppard.de

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr;

Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr,

an Feiertagen auch montags geöffnet von 11 bis 18 Uhr.