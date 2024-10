Historische Ereignisse am 29. Oktober

Am heutigen 29. Oktober blicken wir auf eine Vielzahl geschichtsträchtiger Ereignisse zurück, die diese Welt geprägt haben. Besonders hervorzuheben ist die erste Internetnachricht im Jahr 1969, ein Meilenstein, der die Digitalisierung und den globalen Austausch revolutionierte. Doch auch die folgenden Ereignisse, die an diesem Tag stattfanden, verdienen einen Blick zurück in die Vergangenheit.

1525: Martin Luthers erste Messe in deutscher Sprache

Im Jahr 1525 fand in Wittenberg eine bedeutende Neuerung für die christliche Glaubenspraxis statt: Martin Luther hielt die erste Messe in deutscher Sprache ab. Mit diesem Schritt brachte Luther seine Reformation weiter voran und legte den Grundstein für eine Kirche, die Gläubigen den direkten Zugang zum Glauben ermöglichte, ohne sprachliche Barrieren.

1786: Goethe erreicht Rom auf seiner Italienreise

Nach langer Reise und zahlreichen Eindrücken kam Johann Wolfgang von Goethe 1786 in Rom an, die er ehrfürchtig als „Hauptstadt der Welt“ bezeichnete. Die italienische Hauptstadt war ein lang ersehntes Ziel für den Dichter, und die Erlebnisse dort sollten sein späteres Werk und seine Sichtweise auf Kunst und Kultur nachhaltig prägen.

1787: Uraufführung von Mozarts „Don Giovanni“

Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Don Giovanni“ feierte 1787 in Prag ihre Premiere. Mit dem Werk gelang Mozart ein packendes und zugleich humorvolles Drama, das den Mythos Don Juans neu interpretiert und die europäische Musikgeschichte beeinflusste.

1808: Kreutzers Oper „Jadis et aujourd’hui“ in Paris

An der Pariser Opéra-Comique wurde im Jahr 1808 die komische Oper „Jadis et aujourd’hui“ des Komponisten Rodolphe Kreutzer uraufgeführt. Das Werk zeichnete sich durch eine humorvolle Betrachtung vergangener und gegenwärtiger Zeiten aus und erfreute sich großer Beliebtheit beim Publikum.

1886: Die erste Konfettiparade in New York

Nach der feierlichen Einweihung der Freiheitsstatue kam es am 29. Oktober 1886 zu einer spontanen Feierlichkeit: In New York City regnete es zum ersten Mal Konfetti, und die Bevölkerung beging das Ereignis mit ausgelassener Freude. Diese Tradition lebt bis heute bei Feierlichkeiten und Siegesparaden fort.

1888: Der Suezkanal wird zur internationalen Wasserstraße

Mit einer Konvention in Konstantinopel wurde der Suezkanal 1888 zur internationalen Wasserstraße erklärt. Diese Entscheidung hatte weitreichende Konsequenzen für den Welthandel, da der Kanal den Zugang zum Mittelmeer und Roten Meer für Schiffe aller Nationen ermöglichte.

1901: Hinrichtung von Leon Czolgosz im Gefängnis von Auburn

Der Anarchist Leon Czolgosz, der US-Präsident William McKinley ermordet hatte, wurde 1901 im Gefängnis von Auburn hingerichtet. Zur Sicherstellung seiner endgültigen Bestrafung wurde der Körper nach der Exekution mit Schwefelsäure übergossen, um eine vollständige Auflösung zu erreichen.

1901: Verhaftung der Serienmörderin Jane Toppan

Am selben Tag 1901 nahm die Polizei in den USA die Krankenschwester Jane Toppan fest, deren tödliche Injektionen zahlreiche Opfer gefordert hatten. Eine Obduktion brachte ihren Tötungsvorsatz ans Licht, und Toppan wurde zu einer der bekanntesten Serienmörderinnen ihrer Zeit.

1917: Die ersten Handballregeln werden in Berlin festgelegt

In Berlin stellte der Oberturnwart Max Heiser 1917 die ersten offiziellen Regeln für den Handballsport auf. Diese Regeln legten den Grundstein für eine bis heute beliebte Sportart, die ihren Ursprung in Deutschland hat und weltweit begeistert.

1923: Erster Rundfunkabend in Deutschland

Am Abend des 29. Oktobers 1923 wurde die erste Rundfunksendung Deutschlands ausgestrahlt. Die Funk-Stunde AG, ein Berliner Rundfunkanbieter, sendete Unterhaltung aus dem Vox-Haus, was den Startschuss für eine neue Ära der Medienlandschaft in Deutschland markierte.

1929: Fusion von Deutscher Bank und Disconto-Gesellschaft

In einem wirtschaftlich bedeutsamen Schritt fusionierten 1929 die Deutsche Bank und die Disconto-Gesellschaft. Diese Verbindung schuf das größte Kreditinstitut der Weimarer Republik und festigte die Position der Deutschen Bank im internationalen Finanzwesen.

1959: Debüt von „Astérix der Gallier“ im Magazin Pilote

Die Comic-Welt erhielt 1959 Zuwachs mit der ersten Ausgabe des Magazins Pilote, in dem die Abenteuer des listigen Galliers Astérix ihren Anfang nahmen. Die Geschichten rund um Astérix und Obelix erlangten weltweite Berühmtheit und sind bis heute Kult.

1969: Die erste Internetnachricht wird versendet

An der University of California in Los Angeles wurde 1969 eine der ersten Nachrichten über das spätere Internet verschickt, die zwei entfernte Rechner miteinander verband. Dieses Ereignis markierte die Geburt des Internets und legte den Grundstein für das digitale Zeitalter.

1969: Gründung der Marambio-Station in der Antarktis

Auf der abgelegenen Seymour-Insel wurde 1969 die Marambio-Station, die größte argentinische Forschungsstation in der Antarktis, eröffnet. Sie ist bis heute ein Zentrum für wissenschaftliche Forschung in der Region und unterstreicht die internationale Zusammenarbeit in der Antarktis.

1976: Erich Honecker wird zum Staatsratsvorsitzenden der DDR ernannt

In der DDR übernahm Erich Honecker 1976 das Amt des Staatsratsvorsitzenden. Seine Herrschaft prägte die DDR-Politik maßgeblich und hielt bis zur politischen Wende 1989 an.

2004: Unterzeichnung der Europäischen Verfassung in Rom

Am 29. Oktober 2004 wurde in Rom die Europäische Verfassung unterzeichnet. Die Verfassung sollte den Integrationsprozess in der Europäischen Union stärken, stieß jedoch in einzelnen Mitgliedstaaten auf Widerstand und wurde letztlich nicht ratifiziert.

Diese historischen Ereignisse sind Zeugnisse des Wandels und der Entwicklung, die unsere Gesellschaft in verschiedenen Bereichen geprägt haben. Sie zeigen, wie Fortschritt, Kultur und Politik die Welt, in der wir heute leben, maßgeblich beeinflussten.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt