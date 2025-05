Posted in

Historische Ereignisse am 3. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 3. Mai jährt sich eines der tragischsten Ereignisse des Zweiten Weltkriegs: die Versenkung der Schiffe Cap Arcona und Thielbek mit tausenden KZ-Häftlingen an Bord. Dieses grausame Kapitel der Geschichte steht sinnbildlich für das Leid unzähliger Opfer – und mahnt uns bis heute, wachsam gegenüber Unrecht und Vergessen zu bleiben. Doch auch viele andere historische Geschehnisse prägen diesen Tag.

1494 – Kolumbus entdeckt Jamaika

Auf seiner zweiten Reise stößt Christoph Kolumbus als erster Europäer auf die Karibikinsel Jamaika. Die Spanier taufen das neu entdeckte Eiland auf den Namen Santiago. Damit beginnt ein neues Kapitel europäischer Kolonialgeschichte – mit weitreichenden Folgen für die indigene Bevölkerung.

1775 – Patent für das Wasserklosett

Der britische Uhrmacher Alexander Cumming erhält das Patent für eine bahnbrechende Erfindung: das Wasserklosett mit S-förmiger Abflussröhre. Damit legt er den Grundstein für moderne Sanitärsysteme – ein Fortschritt in Sachen Hygiene und Lebensqualität.

1909 – Der Führerschein wird Pflicht

Mit dem „Gesetz über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen“ führt das Deutsche Reich erstmals einen einheitlichen, verpflichtenden Führerschein ein. Ein Meilenstein für die Verkehrssicherheit und das damalige Verkehrsrecht.

1933 – Erste Frau leitet US-Münzanstalt

Nellie Tayloe Ross wird als erste Frau zur Direktorin der United States Mint berufen. Präsident Franklin D. Roosevelt betraut sie mit dem bedeutenden Amt, das sie zwei Jahrzehnte lang ausüben wird – ein historisches Zeichen weiblicher Emanzipation.

1945 – Tragödie in der Neustädter Bucht

Kurz vor Kriegsende bombardieren britische Jagdflugzeuge in der Neustädter Bucht irrtümlich die Schiffe Cap Arcona und Thielbek, auf denen tausende KZ-Häftlinge eingesperrt sind. Etwa 7.000 Menschen sterben. Auch das Lazarettschiff Deutschland wird in der Lübecker Bucht versenkt. Ein düsteres Kapitel, das lange Zeit kaum bekannt war.

1978 – Der erste Spam der Geschichte

Gary Thuerk, Mitarbeiter des IT-Unternehmens DEC, verschickt 400 Werbemails – ohne Zustimmung der Empfänger. Damit geht er als erster Spammer in die Geschichte des Internets ein. Der Vorfall markiert den Beginn eines bis heute anhaltenden Problems.

1979 – Premiere von Die Blechtrommel

Volker Schlöndorffs Verfilmung von Günter Grass‘ Roman Die Blechtrommel feiert Premiere. Mit David Bennent in der Hauptrolle avanciert das Werk zum teuersten deutschen Spielfilm der 1970er-Jahre – und erhält später den Oscar für den besten fremdsprachigen Film.

1991 – Pressefreiheit als Menschenrecht

Die UNESCO verabschiedet in Windhoek, Namibia, eine richtungsweisende Erklärung: Eine unabhängige, pluralistische und freie Presse wird als Grundpfeiler von Demokratie und Entwicklung betont. Daraus geht der heutige Internationale Tag der Pressefreiheit hervor.

1993 – Rücktritt von Björn Engholm

SPD-Politiker Björn Engholm tritt von seinen Spitzenämtern zurück. Grund ist eine Falschaussage im Zusammenhang mit der Barschel-Affäre. Der Rücktritt markiert das vorläufige Ende seiner politischen Karriere – und erschüttert das Vertrauen in die SPD-Führung.

2002 – Start des Nintendo GameCube in Europa

Nintendo bringt den GameCube auf den europäischen Markt. Trotz technischer Finesse kann sich die Spielkonsole nicht gegen die PlayStation 2 und die Xbox durchsetzen. Für viele bleibt sie jedoch ein Kultgerät.

2007 – Das Verschwinden von Madeleine McCann

In Luz, Portugal, verschwindet die dreijährige Madeleine McCann aus einer Ferienwohnung. Die aufsehenerregende Suchaktion ihrer Eltern erlangt weltweite Aufmerksamkeit – doch das Schicksal des Mädchens bleibt bis heute ungeklärt.

Auch heute, am 3. Mai 2025, lohnt sich ein Blick zurück auf die historischen Ereignisse, die die Welt bewegt, verändert oder schockiert haben. Sie erinnern uns daran, wie eng Fortschritt, Tragödie und menschliches Streben miteinander verwoben sind.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt