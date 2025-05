Historische Ereignisse am 4. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 4. Mai erinnern wir uns an eine Vielzahl bedeutsamer Ereignisse, die die Welt in Politik, Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft geprägt haben. Unter all diesen ragt ein Moment besonders heraus: Der symbolische „Schutzarrest“ von Martin Luther im Jahr 1521. Dieses Ereignis markierte nicht nur einen Wendepunkt in der Reformation, sondern ebnete auch den Weg für grundlegende Veränderungen in Kirche und Gesellschaft. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf weitere historische Begebenheiten, die sich am heutigen Datum in verschiedenen Jahrhunderten ereignet haben.

1521 – Martin Luthers Schutzhaft auf der Wartburg

Auf dem Rückweg vom Reichstag zu Worms wurde der Reformator Martin Luther scheinbar entführt – in Wahrheit jedoch zu seinem Schutz vom sächsischen Kurfürsten Friedrich dem Weisen auf die Wartburg gebracht. In der Abgeschiedenheit begann Luther, das Neue Testament ins Deutsche zu übersetzen – ein Meilenstein für die Reformation und die deutsche Sprache.

1555 – Nostradamus veröffentlicht seine Prophezeiungen

Mit der ersten Auflage seiner „Les Propheties“ erscheint eines der mysteriösesten Werke der Geschichte. Die 353 Verse von Michel de Nostredame, besser bekannt als Nostradamus, sorgen bis heute für Spekulationen und Deutungsversuche.

1780 – Erstes Derby in Epsom

In der englischen Stadt Epsom findet das erste Pferderennen unter dem Namen „Derby“ statt. Dieses Sportereignis begründet eine Tradition, die bis heute jährlich Fans weltweit begeistert.

1814 – Napoleon auf Elba

Nach seiner Abdankung wird Napoleon Bonaparte auf die Mittelmeerinsel Elba verbannt. In Portoferraio beginnt er mit Reformen – ein stiller Neubeginn des einstigen Kaisers in der Fremde.

1833 – Start des Pfennig-Magazins

Mit der Erstausgabe des Pfennig-Magazins erscheint die erste deutsche Illustrierte. Sie bietet leicht verständliche Bildung für breite Bevölkerungsschichten und ist ein Vorläufer heutiger populärwissenschaftlicher Magazine.

1895 – Enthüllung des Lutherdenkmals in Eisenach

In der thüringischen Stadt Eisenach wird das monumentale Lutherdenkmal eingeweiht. Es würdigt das Wirken des Reformators, der auch auf der nahegelegenen Wartburg gewirkt hatte.

1896 – Erscheinen der Daily Mail

Die erste Ausgabe der britischen Zeitung „Daily Mail“ wird veröffentlicht. Mit ihrem boulevardesken Stil prägt sie die Medienlandschaft und gilt als Wegbereiter moderner Massenpresse.

1904 – Die Geburtsstunde von Rolls-Royce

Henry Royce und Charles Rolls treffen sich in Manchester und vereinbaren per Handschlag eine Partnerschaft. Daraus entsteht Rolls-Royce – ein Synonym für Luxus und technische Exzellenz im Automobilbau.

1927 – Gründung der Academy of Motion Picture Arts and Sciences

36 Filmschaffende rufen in Hollywood die Academy ins Leben. Mit dem Ziel, die Filmwirtschaft zu fördern, wird sie vor allem durch die jährliche Verleihung der Oscars weltberühmt.

1932 – Al Capone im Bundesgefängnis Atlanta

Der berüchtigte Gangster Al Capone tritt seine elfjährige Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung an. Trotz seiner Inhaftierung gelingt es ihm zunächst, Einfluss auf seine Organisation zu behalten.

1953 – Erste Aufnahmen bei Vee-Jay Records

Mit „Baby It’s You / Bounce“ nimmt das frisch gegründete Label Vee-Jay Records in den Universal-Studios Chicago seine ersten Songs auf. Es wird später bedeutend für die afroamerikanische Musikszene.

1953 – Pulitzer-Preis für Ernest Hemingway

Ernest Hemingway erhält den renommierten Pulitzer-Preis für seine Erzählung „Der alte Mann und das Meer“. Das Werk wird zu einem Klassiker der modernen Literatur.

1974 – Willy Brandt beschließt Rücktritt

Im Zuge der Guillaume-Affäre trifft Bundeskanzler Willy Brandt bei einer Tagung in Bad Münstereifel die Entscheidung, zurückzutreten. Der Schritt markiert einen tiefgreifenden Einschnitt in der deutschen Nachkriegspolitik.

1976 – Start des Lasersatelliten LAGEOS 1

Von Cape Canaveral startet der Lasersatellit LAGEOS 1. Er dient der präzisen geodätischen Vermessung und soll laut Berechnungen bis zu acht Millionen Jahre im Orbit verbleiben.

1979 – Margaret Thatcher wird Premierministerin

Nach einem Wahlsieg der Konservativen übernimmt Margaret Thatcher das Amt der Premierministerin – als erste Frau in diesem Amt in Großbritannien. Ihre Regierungszeit ist von tiefgreifenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüchen geprägt.

1986 – Störfall im Kernkraftwerk Hamm-Uentrop

Im Hochtemperaturreaktor THTR-300 kommt es zu einem Störfall. Dieser Vorfall trägt maßgeblich zur späteren Stilllegung der umstrittenen Anlage bei.

1989 – NASA startet Raumsonde Magellan

Mit der Raumsonde Magellan beginnt eine neue Phase der Venusforschung. Die Mission liefert wichtige Daten über Oberfläche und Geologie des heißen Nachbarplaneten.

2002 – Aqua-Satellit startet zur Erdbeobachtung

Der Forschungssatellit Aqua wird ins All geschickt, um die Rolle des Wassers im globalen Klimasystem zu erforschen. Er bildet den Auftakt des NASA-Projekts Earth Observing System.

2010 – Rekordpreis für Picasso-Gemälde

Bei Christie’s wird Pablo Picassos Werk „Akt mit grünen Blättern und Büste“ für rund 95 Millionen Euro versteigert – ein neuer Rekord für ein Kunstwerk bei einer Auktion.

Ausleitung:

Der 4. Mai steht für ein beeindruckendes Spektrum geschichtlicher Ereignisse – von politischen Wendepunkten über wissenschaftliche Meilensteine bis hin zu kulturellen Durchbrüchen. Ein Tag, der in vielerlei Hinsicht die Welt veränderte.

