Historische Ereignisse am 9. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Heute, am 9. März 2025, blicken wir auf bedeutende historische Ereignisse zurück, die an diesem Tag stattgefunden haben. Besonders eindrucksvoll ist der verheerende Luftangriff auf Tokio im Jahr 1945, der mit rund 100.000 Toten als einer der schlimmsten Bombenangriffe der Geschichte gilt. Doch auch abseits der Kriegsvergangenheit bietet der 9. März zahlreiche prägende Momente aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Technik.

1500: Die Reise ins Ungewisse – Pedro Álvares Cabrals Expedition

Der portugiesische Seefahrer Pedro Álvares Cabral sticht mit einer Flotte von 13 Schiffen in See, um einen Handelsweg nach Indien zu erschließen. Doch der Südäquatorialstrom lenkt ihn stattdessen an die Küste des heutigen Brasilien – eine Entdeckung, die später große historische Auswirkungen haben sollte.

1776: Meilenstein der Wirtschaftswissenschaft – Adam Smiths Hauptwerk

Adam Smith veröffentlicht An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Dieses Werk prägt bis heute die ökonomische Theorie und gilt als Grundstein des modernen Kapitalismus.

1796: Napoleon und Joséphine – Eine schicksalhafte Ehe

Der junge General Napoleon Bonaparte heiratet Joséphine de Beauharnais, eine sechs Jahre ältere Witwe. Die Ehe ist geprägt von Leidenschaft, politischen Intrigen und letztlich einer Scheidung im Jahr 1810.

1822: Fortschritt in der Zahnmedizin – Erstes Patent für Zahnersatz

Charles M. Graham erhält das erste Patent für eine verbesserte Konstruktion künstlicher Zähne, ein bedeutender Schritt in der Medizingeschichte.

1842: Verdis Triumph – „Nabucco“ begeistert Mailand

Giuseppe Verdis Oper Nabucco wird in Mailand uraufgeführt. Besonders der Gefangenenchor Va, pensiero wird zum Symbol der italienischen Freiheitsbewegung.

1848: Die Farben einer Nation – Schwarz-Rot-Gold als Bundesfarben

Inmitten der Märzrevolution erklärt der Bundestag des Deutschen Bundes Schwarz-Rot-Gold offiziell zu den Bundesfarben – ein historischer Moment für die deutsche Identität.

1849: Uraufführung von „Die lustigen Weiber von Windsor“

Otto Nicolais komische Oper wird in Berlin uraufgeführt und avanciert schnell zu einem Publikumsliebling.

1868: „Hamlet“ als Oper in Paris

Ambroise Thomas bringt eine Opernfassung von Hamlet auf die Bühne – eine ungewöhnliche, aber gefeierte Interpretation von Shakespeares Drama.

1911: Wiedergeburt einer Universität – Lissabon erhält ihre Hochschule zurück

Nach fast 400 Jahren wird die Universität Lissabon unter republikanischer Regierung wieder gegründet.

1920: Wegbereiter für das Verchromen – Patent für Chromelektrolyte

Erik Liebreich erhält das deutsche Patent für die elektrolytische Abscheidung von Chrom – eine Technik, die industrielle Produktion revolutionieren wird.

1931: Das Elektronenmikroskop – Ein neuer Blick in die Welt des Kleinen

Ernst Ruska testet das erste Elektronenmikroskop. Jahrzehnte später, 1986, erhält er für diese bahnbrechende Erfindung den Nobelpreis für Physik.

1945: Der Luftangriff auf Tokio – Eine Nacht des Schreckens

Im Pazifikkrieg zerstören US-Bomber weite Teile Tokios. Der Angriff fordert rund 100.000 Menschenleben und zählt zu den verheerendsten Bombardements der Geschichte.

1959: Die Geburt der Barbie-Puppe

Mattel präsentiert auf der New Yorker Spielwarenmesse die erste Barbie-Puppe. Inspiriert von der deutschen Comic-Figur Bild-Lilli, wird Barbie zur Ikone der Spielzeugwelt.

1964: Start einer Legende – Die ersten Ford Mustangs rollen vom Band

In Dearborn, Michigan, beginnt die Produktion des Ford Mustang, der sich zum Kultauto entwickelt.

1969: Die erste Peter-Alexander-Show im ZDF

Der beliebte Entertainer Peter Alexander feiert mit seiner ersten eigenen Show im ZDF einen riesigen Erfolg.

1986: Die Raumsonde Vega 2 passiert den Halleyschen Kometen

Die sowjetische Raumsonde fliegt in etwa 8000 Kilometern Entfernung am berühmten Kometen vorbei und liefert wertvolle wissenschaftliche Daten.

1987: U2 veröffentlicht „The Joshua Tree“

Mit diesem Album katapultiert sich die irische Band U2 in den Musik-Olymp. Der Song With or Without You wird zum Welthit.

1994: Cannabis-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass der Besitz geringer Mengen Cannabis straffrei bleibt – eine Weichenstellung für die Drogenpolitik in Deutschland.

1994: Amoklauf im Amtsgericht Euskirchen

Ein Attentäter erschießt sieben Menschen und verletzt acht weitere. Anschließend zündet er eine Bombe.

1995: „Stargate“ startet in deutschen Kinos

Der Science-Fiction-Film Stargate fasziniert die Zuschauer und legt den Grundstein für eine erfolgreiche Franchise.

2001: Claudia Roth wird Bundesvorsitzende der Grünen

Claudia Roth übernimmt den Parteivorsitz der Grünen und prägt die politische Ausrichtung der Partei maßgeblich.

2004: Korruptionsskandal um Karl-Heinz Wildmoser

Der Präsident des TSV 1860 München wird wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen. Es geht um Schmiergelder beim Bau der Allianz Arena.

Die Geschichte zeigt, wie vielfältig die Entwicklungen an einem einzigen Tag sein können. Während einige Ereignisse Freude und Innovation brachten, stehen andere für dunkle Kapitel der Menschheit.

